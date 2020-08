Alegeri 2020 - Preşedintele CJ şi primarul municipiului Brăila şi-au depus candidaturile pentru noi mandate

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Francisk Chiriac, şi primarul Brăilei, Marian Dragomir, şi-au depus vineri candidaturile pentru alegerile locale programate în luna septembrie, notează Agerpres.

"Candidăm cu cea mai bună echipă pentru Brăila, cu cei mai buni şi performanţi consilieri municipali, pentru a duce mai departe proiectele pe care le-am început. Mizez foarte mult, în perioada următoare, pe sprijinul Consiliului Judeţean, la fel cum am primit acest ajutor şi în primii patru ani ai mandatului meu. Vreau să le mulţumesc în mod special tuturor brăilenilor care ne-au acordat încredere data trecută şi cu siguranţă vor alege şi de această dată echipa care îi reprezintă cel mai bine", a declarat primarul Marian Dragomir.La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean, Francisk Chiriac, a spus că îşi doreşte un nou mandat pentru a putea finaliza proiectele deja începute şi pentru a deschide altele noi în judeţul Brăila."În patru ani de zile, împreună cu domnul primar Marian Dragomir, cu echipa consilierilor municipali, cu echipa consilierilor judeţeni am reuşit să schimbăm nu numai faţa municipiului Brăila, dar şi faţa judeţului Brăila. Datoria noastră şi proiectul meu pentru Brăila tuturor este să continuăm aceste proiecte şi împreună cu Primăria municipiului Brăila, dar şi cu toate comunele din judeţ, indiferent de culoarea politică, aşa cum am declarat de fiecare dată. Cu siguranţă, după următorii patru ani, şi municipiul Brăila, dar şi judeţul Brăila, prin proiectele pe care le vom desfăşura şi le vom promova, vor avea o cu totul altă imagine", a spus Chiriac.Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, a ţinut să precizeze că PSD vine în faţa electoratului cu doi "performeri", care reprezintă cei mai buni candidaţi pe care îi are partidul în momentul de faţă."Organizaţia judeţeană a PSD a avut întotdeauna în administraţia publică reprezentanţi care, nu numai că au făcut faţă problemelor pe care le-au avut de rezolvat, dar au şi performat de fiecare dată. Avem astăzi aici doi dintre performeri, domnul primar Viorel Marian Dragomir şi domnul preşedinte de CJ Iulian Chiriac, pe care îi susţinem cu toată convingerea, pentru că, pe de o parte au avut rezultate bune, pe de altă parte noi suntem convinşi că sunt cei mai buni candidaţi pe care îi putem avea în acest moment. Sunt mult mai buni decât adversarii noştri, au demonstrat acest lucru. De asemenea, avem candidaţi buni în toate localităţile judeţului", a spus Rotaru.Atât preşedintele Consiliului Judeţean, Francisk Chiriac, în vârstă de 44 de ani, cât şi primarul Brăilei, Marian Dragomir, în vârstă de 45 de ani, se află la primul mandat la conducerea administraţiei locale.