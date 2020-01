Anticipate pe 14 iunie, simultan cu alegerile locale: variantă avansată de Orban + calendarul prezentat de șeful PNL / VIDEO

Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartău (secretar general PNL) vor începe discuțiile cu partidele parlamentare să vadă dacă există o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca să se ajungă la anticipate, este nevoie ca Guvernul fie să demisioneze, fie să fie demis prin moțiune de cenzură, după care Parlamentul să respingă două propuneri de premier.

Orban a explicat că dacă PNL nu primește garanția din Parlament că se vor respinge două propuneri de premieri, atunci partidul nu va trece la fortarea alegerilor anticipate. Orban nu a exclus sa demisioneze din functie daca se indeplinesc conditiile politice. „In cazul in care vom considera ca sunt benefice si posibile (alegerile anticipate), vom apela la cea mai eficienta procedura”, a zis seful PNL, luni, întrebat dacă este dispus să demisioneze de la Palatul Victoria ca să deschidă calea spre anticipate.

Legat de momentul în care ar putea fi organizate alegeri anticipate, Orban a dat urmatorul posibil calendar (sublinierile apartin redactiei):

Presupune foarte multe termene. Primul e de minim 60 de zile din momentul in care nu mai exista guvern, timp in care Parlamentul sa respinga doua propureri de premier. Dupa derularea acestei proceduri in cazul in care Parlamentul respinge cele doua guverne, presedintele poate dizolva Parlamentul, aici mai trebuie cel putin inca o zi. Pe urma urmeaza perioada in care trebuie convocate alegerile, aici sunt niste termene prevazute in legislatia electoala si care obliga ca intre momentul in care Guvernul stabileste data alegerilor si pana la organizarea alegerilor sa treaca o perioada de minim minimorum 45 de zile desi in mod normal ar trebui 60 de zile. Deci trebuie sa treaca minim 120 de zile din momentul in care guvernul actual nu mai este in functie (...) In mod normal, alegerile locale pot fi organizate intre 24 mai si 14 iunie, cu exceptia zilei de 7 iunie cand sunt Rusaliile. Daca s-ar organiza in data de 14 iunie, s-ar putea derula calendarul (...) Ar fi posibil sa fie organizate odata cu localele”.

