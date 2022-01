Aleksandr Lukaşenko este hotărât! Belarus va merge la război dacă Rusia va fi atacată

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko anunţă vineri. într-un discurs televizat - de câteva ore - adresat naţunii, că ţara sa va merge la război, dacă aliata sa Rusia este atacată, şi se angajează să primească ”sute de mii” de militari ruşi în cazul unui conflict armat, relatează AFP, citat de news.ro.

Lukaşenko face aceste declaraţii în contextul în care tensiunile au atins un apogeu între Rusia şi Occident privind Ucraina.

Rusia a comasat zeci de mii de militari la frontiera ucraineană, cere garanţii cu privire la securitatea rusă şi pregăteşte manevre militare comune cu Minskul, programate în curând, la frontiera Uniunii Europene (UE).

Aleksandr Lukaşenko dă asigurări în acest discurs că ”va avea loc un război” în cazul în care Belarusul este atacat sau ”dacă aliata sa Rusia este atacată în mod direct”.

”Ne vom ridica pentru a ne apăra patria”, anunţă Aleksandr Lukaşenko, apreciind că ”nu vor exista învingători în acest război”, pentru că ”toată lumea va pierde totul”.

Preşeidntele belarus, care estimează că actualele tensiunidin Europa sunt ”critice”, ameninţă să primească armata rusă pe teritoriul Belarusului, în cazul unui război.

”Dacă are loc o agresiune împotriva Belarusului, vor veni sute de mii de militari ruşi. Care, împreună cu sutele de mii de militari belaruşi vor apăra acest pământ”, a tunat Lukaşenko în acest discurs - de câteva ore.

Belarusul este principalul aliat al Rusiei, care i-a furnizat o susţinere politică crucială preşeidntelui Aleksandr Lukaşenko în cursul unor manifestaţii fără precedent care au contestat realegerea sa în 2020, reprimate prin forţă.

Cel puţin 100.000 de militari ruşi au fost comasaţi la frontiera Ucrainei de la sfârşitul lui 2021, potrivit unor stimări ale Occidentului, care se teme de o invazie a vecinului său prooccidental de către Rusia este iminentă.

Rusia dezminte orice plan al unei invazii a Ucrainei, dar se simte ameninţată de extinderea NATO de 20 de ani şi de susţinerea Ucrainei de către Occident.

Belarusian leader Alexander Lukashenko said that conflict would only break out if Belarus or its close ally Russia were directly attacked https://t.co/7jMzBPJXuu pic.twitter.com/avts860zJb