ALERTĂ - Iranul e în FLĂCĂRI! Noi proteste VIOLENTE în Teheran / VIDEO

O nouă manifestaţie are loc în capitala Iranului, luni seară, în a cincea zi de proteste faţă de conducerea iraniană, informează AFP. Protestul a degenerat în scurt timp şi manifestanţii au avut şi ciocniri violente cu forţele de ordine, potrivit imaginilor publicate pe reţelele sociale.

Citeşte şi: Se prevede începutul RĂZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis

Manifestaţii sporadice, care au degenerat pe alocuri în violenţă, au avut loc şi duminică seara în mai multe oraşe din Iran, inclusiv la Teheran, în pofida apelului la calm lansat de preşedintele Hassan Rohani, relevă luni presa şi reţelele sociale iraniene, citate de AFP, potrivit Agerpres.

La Teheran, poliţia a recurs la gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa un mic grup de manifestanţi care a lansat sloganuri ostile puterii în cartierul unde se află Universitatea.

Potrivit unor publicații, aproximativ 10 protestari au fost uciși în confruntările cu forțele de ordine în ultimele zile.

Citeşte şi: Război TOTAL: Netanyahu, atac DUR la preşedintele Iranului. Premierul israelian, mesaj de susţinere pentru protestatari .

#Watch | #Iranian regime forces are now using #live rounds and tear gas against protestors in #Iran-ian city of #Ahvaz during #IranProtests

video via @Hmsayh #Iran pic.twitter.com/yjWbVFd4zN