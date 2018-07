ALERTĂ - Klaus Iohannis a promulgat prima dintre legile justiției: Am fost OBLIGAT

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a fost nevoit să promulge Legea 304/2004, dar arată că nu este sub nicio formă cu prevederile legii. Tocmai de aceea, Iohannis a cerut Parlamentului să reintroducă legile în circuitul legislativ pentru a le corecta de urgență.

”Reamintesc că am cerut în mod repetat reexaminarea acestor legi ale justiției, am constestat la CCR, am sesizat Comisia de la Veneția.

După finaizarea procedurilor de contestare, președintele este cel care trebui să promulge legea. În acest moment, în ceea ce privește legea 304 am epuizat toate căile constituționale pentru contestație și sunt obligat să o promulg. Asta nu înseamnă sub nicio formă că sunt de acord cu prevederile legilor.

În virtututea atribuțiilor pe care le mi se conferă Constituția solicit în mod expres Parlamentului să reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar imediat după începerea sesiunii parlamentare și să corecteze de urgență aceste legi.”, a declarat Klaus Iohannis.