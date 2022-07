Alertă | Atac armat la o paradă de Ziua Americii. S-au tras zeci de focuri de armă (VIDEO)

Mai multe persoane se tem că au murit după ce s-a raportat un schimb de focuri la o paradă de 4 iulie în Highland Park, Illinois, luni, transmite Fox News.

Martorii spun că mulțimea a fugit de zgomotul focurilor de armă, iar alții au văzut cel puțin cinci persoane însângerate care zăceau pe jos și o alta sub o pătură, potrivit Chicago Sun Times.

"În orașul nostru, Highland Park, Illinois, a avut un atac armat în masă la parada de 4 iulie. S-au tras 20 de focuri de armă, 9 răniți (sau morți). Trăgătorul se afla pe acoperișul unui magazin de pe traseul paradei și a deschis focul la 10 minute după ce a început parada. Trăgătorul se afla pe acoperișul magazinului de articole sportive Uncle Dan's de pe Central Avenue", au scris localniciii pe rețele de socializare.

Biroul șerifului din Lake County, unde se află Highland Park, a confirmat că a avut loc un schimb de focuri și a îndemnat oamenii să nu se apropie de zonă. Biroul șerifului nu a confirmat însă numărul victimelor.

Nici departamentul de poliție din Highland Park, nici biroul șerifului nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea Fox News Digital.

Primarul din Highland Park, Nancy Rotering, a îndemnat locuitorii să evite zona centrală a orașului în timp ce poliția răspunde la incident.

"Poliția din Highland Park răspunde la un incident în centrul orașului Highland Park", a anunțat ea pe Twitter. "Fourth Fest a fost anulat. Vă rugăm să evitați centrul orașului Highland Park. Mai multe informații vor fi împărtășite pe măsură ce vor fi disponibile".

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois. Warning: Gunshots heard in below video. pic.twitter.com/F0BrsEXIS8

#BREAKING: Multiple people have been shot at the Highland Park Fourth of July Day parade. Scene is very active. Nobody is in custody at this moment. Now on @CapturedNews. #ChicagoScanner pic.twitter.com/oQ37TavEyM