ALERTĂ - Cod GALBEN în 22 de județe

Meteorologii au emis luni mai multe avertizări cod galben de ceaţă, fiind vizate 22 de judeţe.

Judeţele vizate sunt Buzău, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Harghita, Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi și Ilfov până la ora 10.00.

De asemenea, până la ora 11.00 sunt vizate județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi și Vaslui.

Totodată, meteorologii anunță burniță în județele din Moldova.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.