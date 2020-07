ALERTĂ - COD PORTOCALIU și COD GALBEN de inundații: se umflă din nou Prutul

Hidrologii au emis, joi, o avertizare cod galben de inundaţii pentru râuri din mai multe bazine hidrografice, în general din Transilvania, dar şi cod portocaliu pentru râul Prut. Avertizarea este valabilă până sâmbătă, la ora 24.00.

Citește și: Guvernul a schimbat legea pensiilor: scade cu 13 ani vârsta standard de pensionare pentru anumite categorii de angajați și se recalculează pensiile

Potrivit hidrologilor, este cod galben în intervalul 02.07.2020 ora 15:00 – 04.07.2020 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş (judeţele: Maramureş şi Satu Mare), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă Târnave (judeţele: Alba, Hunedoara şi Arad), Bega Veche, Bega – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Timiş), Timiş – bazin superior amonte S.H. Caransebeş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Caransebeş, Bârzava, Caraş, Nera (judeţele: Timiş şi Caraş Severin).

De asemenea, este cod portocaliu, până în 04.07.2020 ora 24:00 pe râul Prut – sector aval Ac. Stânca Costeşti, ca urmare a tranzitării ȋn regim controlat prin Ac Stânca Costeşti a viiturilor formate anterior ȋn amonte de intrarea ȋn ţară (judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi).

Apele Române anunţă că echipele proprii monitorizează zonele vizate de avertizările meteorologilor.

”Reluăm recomandările adresate populaţiei de a respecta indicaţiile autorităţilor. În această perioadă, oamenii trebuie să evite să desfăşoare activităţi în zona cursurilor de apă aflate sub avertizare. De asemenea, este interzisă traversarea prin zone neamenajate a cursurilor de apă aflate sub avertizare. Oamenii trebuie să înţeleagă faptul că viaţa şi siguranţa lor sunt cele mai importante”, a declarat Ervin Molnar, director general al A.N. „Apele Române”.