ALERTĂ de la ANM: Cod GALBEN de ploi torențiale și ceață în 4 județe din România

Avertizate meteo de tip now casting. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două avertizări nowcasting cod galben de ploi torențiale și ceață pentru patru județe, conform Mediafax.

Până la ora 13:00 se află sub cod galben zona joasă a județelor Maramureş, Cluj și Bistriţa-Năsăud, unde meteorologii anunță ploaie şi lapoviţă care vor favoriza depunerea de polei.

De asemenea, până la ora 11:00 mai multe localități din Harghita sunt sub avertizare cod galben de ceață, care reducerea vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m. Se anunță și depuneri de chiciură.