ALERTĂ Familiile jurnaliştilor ucişi Jan Kuciak şi Daphne Galizia cer Consiliului UE să o nominalizeze pe Laura Codruța Kovesi la şefia Parchetului European

Familiile jurnaliştilor ucişi Jan Kuciak şi Daphne Galizia cer, într-o scrisoare comună adresată secretarului general al Consiliului Uniunii Europene, ca Laura Codruţa Kovesi să fie numită în fruntea noului Parchet European, întrucât este "din acelaşi aluat ca Daphne şi Jan".

Scrisoarea este adresată lui Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretar general al Consiliului UE, dar îi are ca destinatari şi pe comisarul european pentru justiţie, Vera Jourova, şi eurodeputaţii Claude Moraes, preşedintele Comisiei pentru libertăţi civile a PE, şi Ingeborg Grassle, preşedintele Comisiei pentru control bugetar.

Autorii îi amintesc secretarului general al Consiliului UE că de Ziua internaţională a încheierii impunităţii pentru crimele împotriva jurnaliştilor instituţia pe care o reprezintă a afirmat că impunitatea care se manifestă prea des în cazul atacurilor asupra presei încurajează noi violenţe împotriva jurnaliştilor. Dar, observă ei, este vorba şi despre un eşec de a urmări în justiţie infracţiunile pe care jurnaliştii le expun care, la rândul său, duce la un eşec în a preveni uciderea lor.

"Ştim acest lucru din experienţă. Un colaps al statului de drept în ţările noastre, Malta şi Slovacia, a dus la uciderea membrilor familiilor noastre, Daphne Caruana Galizia şi Jan Kuciak. Aceleaşi deficienţe ameninţă în prezent integritatea investigaţiilor asupra uciderii lor. În numirea primului şef al EPPO, Consiliul trebuie să facă acum o alegere care să dea semnificaţie declaraţiei sale sau să şi-o retragă. Facem apel la Consiliu să aleagă cea mai curajoasă şi cea mai eminentă candidată pentru această funcţie, o femeie făcută din acelaşi aluat ca Daphne şi Jan: Laura Codruţa Kovesi", se menţionează în scrisoare.

Potrivit textului citat, Laura Codruţa Kovesi "este candidatul cel mai calificat şi s-a arătat dispusă să treacă la inculpări când toate celelalte instituţii dintr-un stat membru au eşuat, un test la care niciun alt candidat nu a fost supus, darămite să-l fi trecut".

UE nu mai poate presupune că statele membre vor garanta statul de drept şi vor lupta de bună voie împotriva corupţiei, cred autorii scrisorii.

Ei atrag atenţia că Daphne Galizia şi Jan Kuciak au cerut în numeroase rânduri ca infractorii pe care îi anchetau să fie puşi sub acuzare. Cei mai mulţi, iar în cazul lui Daphne toţi, au rămas în libertate, afirmă familiile jurnaliştilor ucişi.

"Imunitatea de facto i-a încurajat pe asasinii lor, care operau în cadrul unor reţele transfrontaliere care ar urma să intre sub mandatul EPPO. Dna Kovesi ştie ce este necesar pentru a preveni şi mai multe crime asupra unor jurnalişti care investighează corupţia, spălarea de bani şi frauda fiscală gravă", se menţionează în scrisoare.

"Ştim că candidaturile devin piese într-un joc politic între statele membre, dar spălarea de bani şi corupţia autorităţilor naţionale sunt o chestiune gravă de securitate transfrontalieră care nu poate deveni subiect de compromis politic. România se opune candidaturii dnei Kovesi şi face lobby pentru un alt candidat. Să alegeţi un alt candidat în afară de dna Kovesi ar da un semnal cetăţenilor europeni că UE pune pe primul plan un fals simţ al armoniei în detrimentul protejării drepturilor lor fundamentale. Să o alegeţi pe dna Kovesi ar transmite că nu există loc pentru compromis în lupta mortală împotriva corupţiei", se mai menţionează în scrisoarea comună.

Cele două familii precizează că sunt "victime ale rezultatului eşecului luptei împotriva corupţiei: bombe şi gloanţe în cap".

"Facem apel la Consiliu să protejeze şi să întărească oameni curajoşi ca soţia şi mama noastră, ca fiul şi fratele nostru, şi, într-adevăr, oameni ca însăşi dna Kovesi. PE a stabilit că dna Kovesi are cele mai bune calificări pentru a conduce EPPO. O comisie independentă a plasat-o pe primul loc. Ea are sprijinul nostru şi sperăm să putem conta şi pe al dvs", mai pledează scrisoarea adresată Consiliului UE.

Iată scrisoarea în original:

”Letter from the families of

Ján Kuciak and Daphne Caruana Galizia

4 April 2019

Jeppe Tranholm-Mikkelsen

Secretary General of the Council of the European Union

cc Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, Ms Věra Jourová

cc MEP Mr Claude Moraes

cc MEP Ms Ingeborg Grässle

Dear Mr Tranholm-Mikkelsen,

On the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, the Council of the

EU observed that the impunity with which attacks on the press too often occur encourages further violence against journalists. But it is also the failure to prosecute the crimes that journalists expose that results in the failure to prevent their murders.

We know this from experience. A collapse in the rule of law in our countries, Malta and Slovakia, led to the murders of our family members, Daphne Caruana Galizia and Ján

Kuciak. Those same failings currently threaten the integrity of their murder investigations.

In appointing the first head of the European Public Prosecutor’s Office, the Council must now make a choice that will either give meaning to its declaration, or take it away.

We call on the Council to choose the bravest and most distinguished candidate for the job, a woman made from the same mould as Daphne and Ján: Laura Codruța Kövesi.

Ms Kövesi is the most qualified candidate and has shown herself willing to bring charges forward when all other institutions within a member state have failed to act, a test which no other candidate has undergone, let alone passed. The EU can no longer assume that member states will guarantee the rule of law and fight corruption of their own accord.

Daphne and Ján cried to the heavens for the criminals they investigated to be prosecuted.

Most—in Daphne’s case, all—remain free. De facto immunity from prosecution emboldened their murderers, who operated complex cross-border rackets that should fall underthe EPPO’s mandate.

Ms Kövesi knows what it takes to prevent more murders of journalists who investigate corruption, money laundering and serious tax fraud.

We know that candidatures become chips in a game of political bargaining between member states, but money laundering and the corruption of national authorities are a serious matter of cross-border security that cannot become subject to political compromise.

Romania opposes the candidature of Ms Kövesi and is lobbying for another candidate.

Choosing a candidate other than Ms Kövesi would signal to European citizens that the EU prioritises a false sense of harmony over the protection of their fundamental rights. To

choose Ms Kövesi would say that there is no room for compromise in the deadly fight against corruption.

We are victims of what a failure to stand against corruption will lead to: car bombs and bullets to the head.

We call on the Council to protect and empower brave people like our wife and mother, our son and brother, and, indeed, people like Ms Kövesi herself.

The European Parliament has established that Ms Kövesi has the best credentials to lead the EPPO. An independent ranking also put her first. She has our support and we hope to count on yours too.

We would be grateful if you could forward this letter to the Presidency trio.

Jozef Kuciak and his family

Peter, Matthew, Andrew and Paul Caruana Galizia”