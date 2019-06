ALERTĂ Fostul vicepreședinte PMP, denunț la Parchetul General împotriva lui Băsescu

Fostul vicepreședinte al PMP Radu Cristescu a anunțat marți că a depus un denunț la Parchetul General la adresa lui Traian Băsescu, motivul fiind faptul că ar fi avut „calitatea de colaborator al Securității”, conform Mediafax.

„Azi am depus un Denunț la Parchetul General împotriva fostului președinte Traian Băsescu. Având în vedere datele apărute în mass media din care reiese faptul că a deținut calitatea de colaborator al Securității, nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei - functie pe care a detinut-o pe parcursul unui numar de doua mandate si respectiv de a fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare si inclusiv nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de senator in Parlamentul Romaniei si de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019.”, a scris Radu Cristescu, marți, pe Facebook.

Pe 22 mai, Radu Cristescu a fost exclus din PMP, și demis din funcția de vicepreședinte, în șediința Consiliului Executiv Național al partidului, de către Traian Băsescu, Motivul excluderii a fost atacul la adresa lui Eugen Tomac, Băsescu cerându-i atunci lu iCristescu să vină cu probe pentru afirmaţiile făcute.

Pe 29 mai, Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat la Secția Contencios Administrativ Fiscal dosarul deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu.

În acțiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, se arată că fostul președinte și-a turnat colegii și a menținut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI și MApN.

În replică fostul președinte Traian Băsescu a declarat, pe 6 iunie, că „garantează” că nu are cum să piardă procesul cu CNSAS, care a cerut instanței să constate calitatea sa de colaborator al Securității. ”Sunt acuzații fabricate pe lucruri incomplet luate în analiză”, a mai spus el.