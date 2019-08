ALERTĂ Guvernul NU a adoptat rectificarea bugetară - VIDEO

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a anunțat, joi, că rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în cadrul ședinței de Guvern de joi și că va fi adoptată în următoarea ședință.

”Rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în ședința de Guvern de astăzi (joi -n.r.). Este vorba despre ordonanța privind rectificarea bugetară, respectiv ordonanța privind rectificarea bugetului asigurpărilor sociale de stat. Au fost prezentate ambele documente într-o primă lectură în ședință urmând să fie adoptate în ședința următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului la finalul ședinței, Nelu Barbu.

El a mai adăugat că s-a luat această decizie pentru a nu se mai face interpretări în spațiul public. ”Decizia Guvernului a fost să mai analizeze în detaliu fiecare aspect astfel încât să nu mai existe tot felul de interpretări în spațiul public și vor fi adoptate în ședința următoare”, a conchis purtătorul de cuvânt.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, joi, că reducerile de bugete propuse se fac acolo unde a existat un grad scăzut de folosire a banilor alocați. "Este o rectificare pozitivă prin care asigurăm plata majorată a salariilor și pensiilor, inclusiv noua creștere pe care o vom aplica începând cu 1 septembrie anul acesta. Această rectificare asigură și continuarea proiectelor de investiții în domeniul prioritare. Rectificarea bugetară pozitivă este susținută de creșterea PIB și de faptul că în primul trimestru al acestui an, România a înregistrat o creștere economică de 5%, a treia cea mai mare creștere din UE. Toate ramurile economiei reale au înregistrat evoluții pozitive, remarcându-se în mod deosebit rezultatele din construcții, servicii și agricultură. Am cerut ca această rectificare să fie făcută pe principii clare astfel încât obiectivele asumate la începutul acestui an să fie îndeplinite cu păstrarea echilibrelor macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor din economie. Vom menține deficitul bugetar în ținta asumată prin legea bugetului, respectiv 2,76 %", a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.

Viorica Dăncilă a mai spus că reducerile de bugete propuse prin rectificare bugetară se fac acolo unde a existat un grad scăzut de folosire a banilor alocați.

"Am cerut ca structura bugetară să fie corelată cu realizările din primul semestru și să fie dublată de un angajament ferm al ministerelor că ceea ce se stabilește prin rectificarea bugetară trebuie să fie pus în aplicare. Am văzut că în spațiul public există tot felul de interpretări, fac precizarea că reducerile de bugete propuse prin rectificare bugetară se fac acolo unde a existat un grad scăzut de folosire a banilor alocați. De asemenea, asigurăm prin rectificare fondurile necesare bunei funcționări a administrației locale și pentru finanțarea proiectelor de investiții", a mai declarat Viorica Dăncilă.

Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că implementarea proiectelor de investiții va continua, precizând că a luat deja o serie de măsuri pentru impulsionarea lucrărilor. "Departamentul pentru dezvoltarea, promovarea și monitorizarea proiectelor de investiții în infrastructură pe care l-am înființat recent are în coordonare 12 proiecte de anvergură ale căror lucrări sunt atent monitorizate astfel încât aceste proiecte să se realizeze în termene mai scurte", a completat Viorica Dăncilă.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, în ședința de joi, proiectul de rectificare a bugetului de stat, dar proiectul de ordonanță a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost respins, au declarat pentru MEDIAFAX surse din cadrul consiliului. Proiectul de OUG nu avea toate avizele din partea ministerelor, dar nici opinia CES nu era favorabilă, au precizat sursele citate.

Ministerul Finațelor a prezentat la începutul săptămânii proiectul de rectificare de buget, precum și un proiect de ordonanță ce prevede reducerea numărului de posturi din aparatul de stat, majorarea accizei la țigarete și introduce taxa pe zahăr, alături de alte măsuri fiscale și bugetare.

Actul propune includerea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS și CAM), a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situații decât decât cele cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

Actul normativ propune diminuarea numărului de posturi aferente cabinetului secretarului de stat, subsecretarilor de stat și asimilaților acestora din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului, precum și cele aferente cabinetului conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu rang de secretar de stat. Conform proiectului, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat.

Se propune ca autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, să nu poată achiziţiona din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepția demnitarilor.

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul rectificãrii bugetare cu respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar. Produsul intern brut s-a majorat la 1031 miliarde lei, fațã de 1022,5 miliarde lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an. Diminuãri au fost operate de la Ministerul Transporturilor (–128,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (–681,9 milioane lei), Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat (–243 milioane de lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltãrii Rurale (–310,4 milioane de lei), Ministerul Cercetãrii și Inovãrii (–369,1 milioane lei), Ministerul Educației Naționale (–1,03miliarde lei), Secretariatul General al Guvernului (–143,6 milioane lei).

