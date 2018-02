ALERTĂ - Horia Georgescu şi Ingrid Mocanu, câte 4 ani de închisoare în dosarul ANRP

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat miercuri sentinţa în dosarul ANRP, în care sunt judecaţi fostul şef al ANI Horia Georgescu, foştii deputaţi Cătălin Theodor Nicolescu şi Marko Attila-Gabor, precum şi foşti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Horia Georgescu şi Ingrid Mocanu au fost condamnaţi la câte 4 ani de închisoare cu executare.

Ingrid Zaarour - 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare.

Mihnea-Remus Iuoraş - 4 ani închisoare. Plus 1 an şi 6 luni cu suspendare în alt dosar, rezultă că va executa pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

Theodor-Cătălin Nicolescu - 9 ani şi 4 luni închisoare.

Baciu Remus-Virgil - 6 ani şi 4 luni închisoare.

Marko Attila-Gabor - 5 ani de închisoare.

Canangiu Constantin-Cătălin - 4 ani de închisoare.

Hanu Alexandru Florin - 5 ani de închisoare.

Drulă Dorin-Cornel - 2 ani de închisoare cu suspendare.

Nistor Neculai - 2 ani de închisoare cu suspendare.

Decizia nu este definitivă.

Detaliile dosarului:

În aprilie 2015, Horia Georgescu a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, fapte comise în calitate de fost membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată Cătălin Theodor Nicolescu, fost deputat şi vicepreşedinte al ANRP, şi Marko Attila-Gabor (dat în urmărire internaţională), fost deputat şi fost secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru relaţii interetnice.

De asemenea, au fost deferite justiţiei alte persoane care la data faptelor făceau parte din Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor: Ingrid Zaarour, preşedinte al ANRP; Mihnea-Remus Iuoraş şi Ingrid Popa-Mocanu, vicepreşedinţi ANRP; Remus Baciu, vicepreşedinte ANRP; Cătălin Canagiu, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.

Tot în acest dosar, au fost trimişi în judecată: Gheorghe Vişoiu, angajat ANRP; Florin Hanu, evaluator autorizat; Cornel Drulă şi Niculai Nistor, ambii evaluatori autorizaţi - Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

La 12 ianuarie 2015, ANRP a sesizat DNA cu privire la faptul că, în 2009, Curtea de Conturi a României a efectuat un control la instituţie ce a avut ca obiect fundamentarea şi utilizarea fondurilor alocate pentru plata despăgubirilor în 2008, constatându-se că rapoartele de evaluare a imobilelor pentru care s-au acordat despăgubiri conform Legii 247/2005 nu au respectat cerinţele Standardelor Internaţionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piaţă a imobilelor.

Potrivit DNA, cei opt membri ai comisiei au emis în cazul a trei dosare titluri de despăgubire pe baza unor rapoarte de evaluare contrare Standardelor Internaţionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piaţă a imobilelor şi contrare prevederilor legale.

Scopul demersurilor a fost supraevaluarea imobilelor menţionate, ceea ce a adus un prejudiciu bugetului de stat şi a asigurat avantaje patrimoniale unor persoane, cesionari ai drepturilor litigioase.

DNA menţionează că au fost aprobate în 2008: la 4 decembrie - raportul de evaluare întocmit de expertul Nistor Neculai, prin care a fost stabilită o valoare a terenului în suprafaţă de 55.390 metri pătraţi de peste 84,5 milioane lei (1.526 lei/ metru pătrat), prin supraevaluarea acestuia cu peste 13 milioane euro; la 10 noiembrie - raportul de evaluare întocmit de expertul Cornel Drulă, prin care a fost stabilită o valoare a terenului de 1.535 metri pătraţi şi construcţie demolată de peste 2 milioane euro, prin supraevaluarea acestora cu peste 1,7 milioane euro; la 2 septembrie - raportul de evaluare întocmit de expertul Florin Hanu, prin care a fost stabilită o valoare a terenului de 20,5 hectare, situat pe raza fostei comune Dudeşti - Cioplea, actualmente sector 3, Bucureşti, de peste 104,6 milioane euro, prin supraevaluarea acestuia cu aproximativ 60 milioane euro.

Procurorii susţin că cele trei rapoarte de evaluare întocmite de experţi au fost avizate de Gheorghe Vişoiu, expert evaluator angajat al ANRP, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu ce presupuneau verificarea acestora, în conformitate cu standardele şi legislaţia în materie.

"În perioada 2007 - 2008, Cătălin Nicolescu a pretins de la trei persoane 5% din totalul acţiunilor pe care acestea urmau să le primească în urma conversiei titlurilor de despăgubire din dosarele aflate la ANRP. În schimbul banilor, Nicolescu, prin prisma funcţiei şi calităţii pe care o deţinea, urma să asigure soluţionarea favorabilă şi cu celeritate a dosarelor de despăgubire. Ca urmare a soluţionării dosarului de despăgubire nr. 13563/FFCC/2008, referitor la drepturile de proprietate privind o suprafaţă de 20,5 ha teren situat în Bucureşti, în zona sectorului 3, Nicolescu a primit, în perioada 2009 - 2013, de la cele trei persoane aproximativ 6.200.000 lei, reprezentând bani şi contravaloarea acţiunilor", mai spun procurorii.

Anchetatorii au constatat că banii au fost remişi în general în tranşe de până la 250.000 de lei, în lei şi euro, iar suma de 680.000 lei - prin cont, în baza unui contract de comision încheiat fictiv pentru mascarea comisionului.

DNA mai menţionează că, în 2008, Florin Hanu a primit de la o persoană suma de 10.000 euro, pentru a face o evaluare imobiliară favorabilă asupra imobilului care făcea obiectul despăgubirii într-unul dintre dosare, anunță Agerpres.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, prin acţiunile sau inacţiunile lor intenţionate, cei 12 inculpaţi au produs un prejudiciu bugetului statului român de peste 84,5 milioane euro.

MINUTA:

Sentinţa penală nr.30/F din 14.02.2018 - În baza art. 386 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul Nicolescu Theodor-Cătălin, a faptei de luare de mită reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu, din infracţiunea de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 şi 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi 5 C.pen. (24 acte materiale), în infracţiunea de luare de mită în formă simplă, prevăzută de art. 289 C.p. rap. la art. 6 şi 7 lit. a din Legea nr. 78/2000. În baza art. 386 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul Drulă Dorin Cornel, a faptei reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu, din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., în infracţiunea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. 249 al. 1 V.C.p. În baza art. 386 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul Baciu Remus Virgil, a faptelor reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu, din 3 infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., în trei infracţiuni de neglijenţă în serviciu, prevăzute de art. 298 C.p., cu aplicarea art. 38 C.p. În baza art. 386 c.p.p. admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Baciu Remus Virgil şi cea formulată de instanţă din oficiu, şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Zaarour Ingrid, Iuoraş Mihnea Remus, Nicolescu Theodor Cătălin, Mocanu Ingrid Luciana, Baciu Remus Virgil, Georgescu Horia, Marko Attila Gabor, Canangiu Cătălin Constantin şi Vişoiu Gheorghe astfel: În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatei Zaarour Ingrid, din trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatului Iuoraş Mihnea Remus, din trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatului Nicolescu Theodor Cătălin, din trei infracţiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatei Mocanu Ingrid Luciana, din trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatului Baciu Remus-Virgil, din trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatului Georgescu Horia, din trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatului Marko Attila Gabor, din trei infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpatului Canangiu Cătălin Constantin, din două infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Vişoiu Gheorghe în actul de sesizare, din trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. şi 38 al. 1 C.p., într-o infracţiune de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi 5 C.pen. Face aplicarea art. 5 C.p. şi: În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 V.C.p. rap. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 41 al. 2 V.C.p., cu aplic. art. 74 al. 2 V.C.p., art. 76 al. 1 lit. b V.C.p. şi cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpata Zaarour Ingrid la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 65 V.C.p. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, b şi c (dreptul de a exercita o funcţie publică) V.C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 861 V.C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe un termen de încercare de 5 ani. Pe durata suspendării sub supraveghere, inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - Se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; - Va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - Va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - Va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 864 V.C.p. Face aplicarea art. 71 a. 1, 5 - 64 al. 1 lit. a teza a doua, b şi c (dreptul de a exercita o funcţie publică) V.C.p. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Iuoraş Mihnea-Remus la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 89 C.p. anulează amânarea aplicării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 şi 35 al. 1 C.p. prin sentinţa penală nr. 619/10.10.2014 a Curţii de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 53/A/16.02.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Constată că cele două fapte sunt concurente. În baza art. 38-39 C.p. contopeşte pedeapsa de 4 ani aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 619/10.10.2014 a Curţii de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 53/A/16.02.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni reprezentând o treime din pedeapsa concurentă, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 45 al. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 al. 5 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 72 C.p. deduce reţinerea şi arestul preventiv de la 17.03.2015 la 09.07.2015 inclusiv. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Nicolescu Theodor-Cătălin la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p.. În baza art. 289 C.pen. rap. la art. 6 şi 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul Nicolescu Theodor Cătălin la pedeapsa de 8 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 38 - 39 C.p. contopeşte pedepsele concurente şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an şi 4 luni închisoare reprezentând o treime din pedeapsa concurentă, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 9 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a C.p. aplică pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 al. 5 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 72 C.p. deduce reţinerea, arestul preventiv şi arestul la domiciliu de la 26.03.2015 la 19.01.2016 inclusiv. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpata Mocanu Ingrid Luciana la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 72 C.p. deduce reţinerea de 24 de ore din 16.03.2015 şi arestarea preventivă din 18.03.2015 la 09.07.2015 inclusiv. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Baciu Remus-Virgil la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. Constată că pedeapsa aplicată este concurentă cu pedeapsa de 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, g C.p., aplicată prin sentinţa penală nr. 62/15.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 97/A/16.04.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În baza art. 38 - 39 C.p. contopeşte pedepsele concurente şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an şi 4 luni închisoare reprezentând o treime din pedeapsa concurentă, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 6 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a C.p. contopeşte pedepsele complementare concurente şi aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 al. 5 C.p. contopeşte pedepsele accesorii concurente şi aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. Menţine măsura confiscării speciale de la inculpat a sumei de 1.134.900 lei luată prin sentinţa penală nr. nr. 62/15.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 97/A/16.04.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În baza art. 72 C.p. deduce prevenţia şi perioada executată de la 27.08.2011 la 28.01.2012 şi de la 16.04.2014 la 06.02.2017 inclusiv. Anulează mandatul de executare a pedepsei nr. 69/16.04.2014 emis de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a II - Penală şi dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Georgescu Horia la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 72 C.p. deduce reţinerea de 24 de ore din 16.03.2015 şi arestarea preventivă din 18.03.2015 până la data de 9.07.2015 inclusiv. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Marko Attila-Gabor la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 15 al. 2 Legea nr. 187/2012 anulează suspendarea condiţionată a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 248 V.C.p. rap. la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 5 C.p., art. 74 al. 1 lit. a şi 76 al. 1 lit. b V.C.p. prin sentinţa penală nr. 715/28.06.2012 pronunţată de Judecătoria Buzău Secţia Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1179/26.11.2014 a Curţii de Apel Ploieşti Secţia Penală. Constată că faptele sunt concurente. În baza art. 38-39 C.p. contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 715/28.06.2012 pronunţată de Judecătoria Buzău Secţia Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1179/26.11.2014 a Curţii de Apel Ploieşti Secţia Penală, şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an reprezentând o treime din pedeapsa concurentă, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 45 al. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 al. 5 lit. a C.p. contopeşte pedepsele accesorii concurente şi aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 399 C.p.p. menţine măsura arestării preventive în lipsă. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Canangiu Constantin-Cătălin la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică) C.p. În baza art. 72 C.p. deduce reţinerea de 24 de ore din 16.03.2015 şi prevenţia de la 18.03.2015 la 09.07.2015 inclusiv. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Hanu Alexandru Florin la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică şi de a exercita profesia de evaluator) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică şi de a exercita profesia de evaluator) C.p. În baza art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul Hanu Alexandru Florin la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 67 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică şi de a exercita profesia de evaluator) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică şi de a exercita profesia de evaluator) C.p. În baza art. 38-39 C.p. contopeşte pedepsele aplicate, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an reprezentând o treime din pedeapsa concurentă, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 45 al. 3 lit. a C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică şi de a exercita profesia de evaluator) C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 45 al. 5 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a ocupa o funcţie publică şi de a exercita profesia de evaluator) C.p. În baza art. 72 C.p. deduce reţinerea, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu de la 17.03.2015 la 30.03.2016 inclusiv. În baza art. 11 pct. 2 lit. a V.C.p.p. rap. la art. 10 al. 1 lit. b1 V.C.p.p. rap. la art. 181 V.C.p. achită pe inculpatul Vişoiu Gheorghe sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 26 V.C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 V.C.p. rap. la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 V.C.p. şi art. 5 C.pen. În baza art. 181 V.C.p. şi art. 91 lit. c V.C.p. aplică inculpatului sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 1.000 lei. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 V.C.p. rap. la art. 2481 V.C.p. cu aplic. art. 74 al. 2 V.C.p., art. 76 al. 1 lit. b V.C.p. şi cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul Drulă Dorin-Cornel la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 V.C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, b şi c (dreptul de a exercita profesia de evaluator) V.C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 861 V.C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani. Pe durata suspendării sub supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - Se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; - Va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - Va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - Va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 V.C.p. Face aplicarea art. 71 a. 1, 5 - 64 al. 1 lit. a teza a doua, b şi c (dreptul de a exercita profesia de evaluator) V.C.p. Constată că inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore în data de 16.03.2015, şi arestat preventiv de la 18.03.2015 la 9.07.2015 inclusiv. În baza art. 26 V.C.p. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 V.C.p. rap. la art. 2481 V.C.p., cu aplic. art. 74 al. 2 V.C.p., art. 76 al. 1 lit. b V.C.p. şi cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul Nistor Neculai la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 65 V.C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a doua, b şi c (dreptul de a exercita profesia de evaluator) V.C.p. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 861 V.C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani. Pe durata suspendării sub supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - Se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; - Va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - Va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă; - Va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 V.C.p. Face aplicarea art. 71 a. 1, 5 - 64 al. 1 lit. a teza a doua, b şi c (dreptul de a exercita profesia de evaluator) V.C.p. Constată că inculpatul a fost reţinut 24 de ore în data de 16.03.2015 şi arestat la domiciliu de la 18.03.2015 la data de 22.04.2015 inclusiv. În baza art. 25 al. 3 C.p.p. anulează Decizia nr. 4764/FF/25.09.2008 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP de emitere a titlului de despăgubire în favoarea intimaţilor Vişoiu Valentin (pentru cota de 71%), Manole Gheorghe Adrian (pentru cota de 12%) şi Barbu Florin Şerban (pentru cota de 17%), în cuantum total de 375.050.942 lei, titlurile de conversie nr. 942/29.09.2008 emis în favoarea intimatului Barbu Florin Şerban, nr. 943/29.09.2008 emis în favoarea intimatului Manole Gheorghe Adrian şi nr. 944/29.09.2008 emis în favoarea intimatului Vişoiu Valentin. Repune părţile în situaţia anterioară, şi dispune restituirea, în cotele procentuale mai sus menţionate, de către intimaţii Vişoiu Valentin (71%), Manole Gheorghe Adrian (12%) şi Barbu Florin Şerban (17%) a sumei de 375.050.942 lei către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor. În baza art. 397 şi 25 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Ministerul Finanţelor şi obligă în solidar pe inculpaţii Zaarour Ingrid, Iuoraş Mihnea - Remus, Nicolescu Theodor-Cătălin, Mocanu Ingrid - Luciana, Baciu Remus Virgil, Georgescu Horia, Marko Attila Gabor, Vişoiu Gheorghe, Canangiu Cătălin (acesta în limita sumei de 82.857.750 euro echivalent lei la data plăţii), Hanu Alexandru Florin (acesta în limita sumei de 69.730.320 euro echivalent lei la data plăţii), Drulă Dorin Cornel, acesta în solidar cu partea responsabilă civilmente ... (aceştia în limita sumei de 1.730.554 euro echivalent lei la data plăţii), şi Nistor Neculai, acesta în solidar cu partea responsabilă civilmente SC .. SRL (aceştia în limita sumei de 13.127.430 euro echivalent lei la data plăţii), la plata către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor a sumei de 84.588.304 euro echivalent lei la data plăţii, în măsura în care pretenţiile părţii civile nu sunt acoperite prin repunerea părţilor în situaţia anterioară şi restituirea sumei aferente deciziei desfiinţate, conform art. 25 al. 3 C.p.p. În baza art. 112 al. 1 lit. e C.p. şi art. 289 al. 3 C.p. confiscă de la inculpatul Hanu Alexandru Florin suma de 10.000 euro şi de la inculpatul Nicolescu Theodor-Cătălin suma de 6.200.000 lei. Menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţele nr. 700/P/2014 din 02.04.2015 şi 7.04.2015 asupra bunurilor inculpaţilor Zaarour Ingrid, Vişoiu Gheorghe, Canangiu Constantin Cătălin, Georgescu Horia, Nicolescu Theodor Cătălin, Iuoraş Mihnea Remus, Drulă Dorin Cornel, Mocanu Ingrid Luciana şi Marko Attila Gabor, şi ia măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare, altele decât cele menţionate în ordonanţele de mai sus, ale inculpaţilor Zaarour Ingrid, Vişoiu Gheorghe, Canangiu Constantin Cătălin, Georgescu Horia, Nicolescu Theodor Cătălin, Iuoraş Mihnea Remus, Drulă Dorin Cornel, Mocanu Ingrid Luciana şi Marko Attila Gabor, până la concurenţa sumelor la care sunt obligaţi faţă de partea civilă, la care se adaugă cuantumul sumelor confiscate, şi cheltuielile judiciare stabilite în procesul penal, în fond şi căile de atac. Ia măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare, ale inculpatului Hanu Alexandru Florin, şi părţilor responsabile civilmente ... şi SC ... SRL, până la concurenţa obligaţiilor faţă de partea civilă, la care se adaugă cuantumul sumelor confiscate, şi cheltuielile judiciare stabilite în procesul penal, în fond şi căile de atac. În baza art. 274 al.1, 2 şi 3 C.p.p. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Zaarour Ingrid, Iuoraş Mihnea Remus, Nicolescu Theodor Cătălin, Mocanu Ingrid Luciana, Baciu Remus Virgil, Georgescu Horia, Marko Attila Gabor, Canangiu Constantin Cătălin, Vişoiu Gheorghe, Hanu Alexandru Florin, Drulă Dorin Cornel în solidar cu partea responsabilă civilmente ... CO şi Nistor Neculai în solidar cu partea responsabilă civilmente SC .. CO SRL, la câte 18.500 lei cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpaţii Drulă Dorin Cornel, Mocanu Ingrid Popa, Zaarour Ingrid, Georgescu Horia, Iuoraş Mihnea Remus, Nicolescu Theodor Cătălin şi Nistor Neculai, la plata sumei de 5.764 lei în contul Biroului Local de Expertize Tehnice, cu titlul de onorariu cuvenit Comisiei de experţi. Respinge cererea apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Marko Attila Gabor de majorare a onorariului avocaţial. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Baciu Remus Virgil, în cuantum de 500 lei, şi onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii Hanu Alexandru şi Marko Attila Gabor, în cuantum de câte 520 lei, vor fi avansate din fondurile MJ. Cu apel în 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.02.2018.