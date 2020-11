ALERTĂ în Guvern, după ce ministrul Virgil Popescu s-a infectat: Unii miniștri și-au făcut testul

Membri delegaţiei guvernamentale care va efectua marţi şi miercuri o vizită în Statul Israel şi Palestina au realizat în cursul zilei de luni teste COVID, care au "rezultat negativ", după ce ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunţat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unei informări a Guvernului.

"În vederea deplasării, membrii delegaţiei au realizat în cursul zilei de astăzi (luni - n.r.) teste, care au rezultat negativ. De asemenea, membrii Cabinetului nu se încadrează în definiţia contacţilor direcţi", se arată în informare.

Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua marţi şi miercuri o vizită oficială în Statul Israel şi în Palestina, unde va fi însoţit, printre alţii, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă.

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2, potrivit unui anunţ făcut de acesta luni seară pe pagina sa de Facebook.

"Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID-19. Am urmat protocolul şi sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieşit pozitiv", a notat ministrul.