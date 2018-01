ALERTĂ la Stockholm: O explozie a avut loc într-o stație de metrou din capitala Suediei - FOTO

UPDATE Un bărbat în vârstă de circa 60 de ani, grav rănit în urma unei explozii de origine încă nedeterminată produsă duminică într-o staţie de metrou din capitala Suediei, Stockholm, a murit la spital, informează AFP.

O explozie de origine încă nedeterminată s-a soldat duminică cu rănirea a două persoane într-o staţie de metrou din capitala Suediei, Stockholm, a anunţat poliţia locală, care în acest stadiu nu confirmă un act terorist, informează AFP.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 11:00, într-o staţie de metrou din suburbia Huddinge, în partea de sud a oraşului Stockholm.

Un bărbat în vârstă de circa 60 de ani a fost grav rănit şi este la spital în stare critică, iar o femeie de 45 de ani care-l însoţea a suferit răni mai uşoare, anunță Agerpres.

Potrivit martorilor, bărbatul rănit a ridicat de pe jos un obiect care a explodat apoi imediat. Cotidianele de mare tiraj Expressen şi Aftonbladet relatează că acel obiect ar fi fost o grenadă de mână. Însă un reprezentant al poliţiei afirmă că deocamdată nu se pot trage concluzii şi că ancheta este în desfăşurare.

Man injured after object he picked up near #Stockholm metro explodes https://t.co/FRQW31yohD pic.twitter.com/mNt3Vf8F0K