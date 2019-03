ALERTĂ Laura Codruța Kovesi, susținută de Parlamentul European pentru funcția de procuror șef al Parchetului European

Parlamentul European a decis susținerea Laurei Codruța Kovesi în Parlamentul European.

Dupa aceasta decizie, vor incepe negocierile cu reprezentantii Consiliului European.

Președintele și vicepreședintele Comisiei LIBE, Claude Moraes și Judith Sargentini, președintele Comisiei CONT, Ingeborg Grassle, au compus echipa de negociere a PE cu Consiliul UE pentru șefia procurorului-șef european, potrivit europarlamentarul PNL, Marian-Jean Marinescu.

Decizia a fost luată în ședința Conferinței Președinților, joi, la Bruxelles.

„Cred ca este o echipă de negociere foarte puternică. Propunerea Parlamentului European va fi susținuta foarte tare”, a afirmat, pentru Mediafax, Marian-Jean Marinescu, care a reprezentat grupul PPE în cadrul ședinței.

BREAKING @Europarl_EN leaders confirm Laura Kovesi who was strongly backed by @EPPGroup as Parliament preference for the post of European Public Prosecutor. Talks with Council to start now

— EPP Group (@EPPGroup) 7 martie 2019

