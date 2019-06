ALERTĂ - Lider PSD: Avem șansa a treia la prezidențiale, este o realitate

PSD pleacă cu șansa a treia în alegerile prezidențiale, a spus joi un lider social-democrat.

„Azi, PSD are sansa a treia la prezidentiale. Este o realitate si am defectul de a fi extrem de corect in apreciarea situatiei”, a spus liderul PSD Sector 4, primarul Daniel Băluță, la Antena 3.

Declarația a fost făcută în contextul unei discuții despre posibilitatea ca președintele Klaus Iohannis să renunțe la Cotroceni pentru șefia Consiliului European.

Băluță a mai zis că din moment ce PSD are șansa a treia, oricum partidul nu ar fi avantajat de acest scenariu: „Din punct de vedere politic, pentru PSD nu reprezintă niciun avantaj pozitionarea lui Iohannis in aceasta functie pentru ca oricum avem sansa a treia”.

Primarul sectorului 3 din Capitală, vicepreședintele PSD Robert Negoiță, a spus și el recent că in interiorul PSD există o părere cvasinunanima potrivit careia alegerile prezidentiale reprezinta o tinta fara sanse.

