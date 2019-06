Robert Negoiță aruncă în aer PSD: Există în interior o părere cvasiunanimă că șansele la prezidențiale sunt aproape nule

Vicepreședintele PSD Robert Negoiță a declarat luni, la sediul central al partidului, că formatiunea are o mare problema de credibilitate si ca in interiorul PSD există o părere cvasinunanima potrivit careia alegerile prezidentiale reprezinta o tinta fara sanse.

„Partidul intai trebuie sa-si rezolve problemele grave din interior si pe urma sa ne gandim la oferta (candidatul la prezidentiale - n.red.) cu care sa venim. Exista o parere cvasiunanima in interior ca sansele PSD sunt aproape nule la felul in care s-a prezentat, la felul in care a condus Romania, la felul cum a reactionat electoratul. Asta ne duce cu gandul la faptul ca PSD are o mare problme a de credibilitate si in politica daca nu ai credibilitate, nu ai nimic”, a declarat Robert Negoiță.

Vicepreședintele PSD a mentionat ca este valabil si daca partidul alege candidat din interior si daca alege varianta unui independent.

