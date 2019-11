ALERTĂ - Mai multe persoane înjunghiate la Haga, la câteva ore după un atac similiar la Londra (FOTO)

Mai multe persoane au fost rănite vineri prin înjunghiere pe principala stradă comercială din Haga, a anunţat poliţia olandeză, transmite Reuters. Serviciile de urgenţă au fost trimise la faţa locului, a transmis poliţia.

Atacatorul a fugit de la locul atacului şi este căutat de poliţişti. Atacul a avut loc în timpul aglomeraţiei de Black Friday.

Atacul vine la doar câteva ore după ce o persoană a înjunghiat câţiva trecători pe Podul Londrei, ucigând doi pietoni.

Ştire în curs de actualizare.

FRESH IMAGES : Several injured in stabbing attack on shopping street in the #Hague https://t.co/fVRXJFTmY3 pic.twitter.com/CHRFI2BfRD

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve