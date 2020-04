ALERTĂ! Ministerul Fondurilor pe un butoi de pulbere

Haosul continua in Ministerul Fondurilor Europene, unde se bate pasul pe loc. Sute de milioane de euro sunt trambalati de la o zi la alta fara cap si fara coada, intre diverse programe si axe si bineinteles, fara a se lua masuri concrete de folosire a acestor bani intr-o perioada care se anunta a fi dramatica din punct de vedere economic. Tot felul de interese se tes in jurul unor personaje care habar nu au de fonduri si care de teama ca nu inteleg, schimba deciziile aproape zilnic. Si pentru ca sa se confirme haosul ultima boacana s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute cand Loredana Hristodorescu, secretar general adjunct nu a mai rezistat si si-a depus demisia din functie, in urma unor scandaluri monstru.

In acest timp unii cauta in continuare nod in papura unor specialisti in fonduri pentru a promova oameni obedienti, slabi profesional si fara sa aiba vreo treaba cu fondurile europene.

Insa lucreaza de zor la o organigrama promovata la Guvern de cateva ori si apoi retrasa subit. Atributiile se modifica de la o saptamana la alta. Etc Cu asta se ocupa asemenea personaje acum in criza, cand ar trebui fluidizata activitatea, semnate contracte de finantare etc. Chiar si la SGG ar fi ajuns de pomina incoerenta si inconsecventa ministerului prin depunerea si retragerea de acte normative la foc automat, angajatii de la Guvern, amuzandu-se copios pe aceasta tema.

Un ultimul exemplu este un scandal monstru care sta sa bufneasca, intr-o autoritate de management, unde intr-un serviciu condus mai nou de un om recomandat au aparut chestiuni sensibile legate de monitorizarea proiectelor fix pe un grup de comunicare, chestiuni care vor ajunge foarte posibil sub lupa DNA.

In tot acest timp, sunt foarte multe apeluri de proiecte evaluate si care nu pot fi contractate din diverse motive puerile. Pentru ca unii sau altii doresc noi apeluri de proiecte imposibil de finalizat in acest an. Persoanele devaforizate sunt pana la aceasta ora private de programul care ar trebui sa le asigure o serie de ajutoare. Sunt intarziate in mod suspect la nivel de minister, apeluri dedicate IMM-urilor. Ca sa nu mai vorbim despre proiecte strategice cum ar fi Danubius si nu numai, care de asemenea stau pe loc. Achizitiile conduse de catre omul lui Dragnea in minister bat pasul pe loc, pentru ca totul a intrat in aceeasi logica de neasumare. In afara bineinteles de chestiunile unde exista suspiciuni rezonabile ca exista interese obscure. Se petrec intalniri suspecte intre un furnizor de pachete de igiena si resposabili cu atributii in minister (ambele femei cu cunostiinte comune din alte vremuri, dar nu numai).

Vicepremierul Raluca Turcan stie partial acest aspecte, insa deocamdata intarzie sa ia masuri.