ALERTĂ - Ministrul Muncii face ANUNŢUL: Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a vorbit la Parlament despre unul dintre subiectele care au iscat controverse în spaţiul public. Ministrul neagă vehement informaţiile apărute recent, potrivit cărora Guvernul ar plănui desfiinţarea Pilonului II de pensii. Vasilescu susţine că Executivul ia în calcul însă o modificare, prin care fiecare cotizant să opteze dacă vrea să contribuie sau nu.

Citeşte şi: Augustin Lazăr vorbeşte de ÎNREGISTRĂRILE care au făcut vâlvă în presă: 'Despre asta nu vorbeşte nimeni...' /VIDEO

"Nu se desfiinţează acest Pilon II, nici nu am avea cum să facem asta. Analizăm la ora actuală ca fiecare persoană să opteze, adică să nu mai existe o obligaţie prin lege. Mi se pare corect. Eu aşa am făcut la acea vreme, am putut opta. Eu la vremea respectivă am optat să rămân doar la Pilonul I, pe considerentul că niciodată statul nu va putea da faliment. Eu vă invit să aşteptaţi, dar ca şi concluzie: Nu se va desfiinţa.", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Citeşte şi: Abuzul în serviciu, mărul discordiei: Kovesi, atac FURIBUND la adresa instituţiilor din justiţie / VIDEO

Ministrul susţine că va prezenta, în curând, şi o statistică în ceea ce priveşte Pilonul II de pensii.

"Veţi avea toate cifrele pe masă şi cred că orice persoană din România care e cotizant vrea să ştie care e randamentul şi ce pensie va avea", a conchis ministrul Muncii.