ALERTĂ - Percheziţii la Spitalul Sanador, într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri

Miercuri, 27 februarie, începând cu ora 10.30, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, pun în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară în București, la sediile administrative ale unei unități sanitare private, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unor infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit unor surse judiciare, se verifică modul de decontare de la pacienți sau de la casa de asigurări pentru prestarea de servicii medicale pentru boli cardiovasculare. Concret, sunt indicii că se încasau bani pentru același serviciu medical (operație) și de la pacienți și de la casa de asigurări.

Potrivit aceloraşi surse, unitatea medicală privată vizată este Spitalul Clinic Sanador.

