ALERTĂ Teroristul care A UCIS cel puțin 49 de oameni în Noua Zeelandă a fost în România: Ce a făcut în București

Autorităţile bulgare au anunţat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei călătorii efectuate în noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a două moschei în Noua Zeelandă, care după vizita în Bulgaria a plecat în România şi apoi în Ungaria, informează AFP.

Atacatorul în vârstă de 28 de ani, care a ucis cel puţin 49 de persoane şi a rănit alte 48 în atacul armat asupra a două moschei din oraşul neozeelandez Christchurch pe care l-a transmis live pe internet, e efectuat un sejur în Bulgaria în perioada 9-15 noiembrie 2018, a precizat procurorul general al Bulgariei, Sotir Ţaţarov, scrie agerpres.ro.

Citește și: Norica Nicolai atac la adresa lui Rareș Bogdan! ‘Talentul de slugoi nu înlocuiește caracterul’

A fost deschisă o anchetă pentru a determina dacă ''versiunea sa, conform căreia el dorea să descopere situri istorice şi să studieze istoria ţărilor balcanice, este corectă sau dacă el avea alte scopuri'', a explicat oficialul bulgar.

La rândul său, ministrul bulgar de interne, Mladen Marinov, a menţionat că ancheta vizează elucidarea motivul acestei vizite şi eventualele ''contacte cu alte persoane''.

Citește și: A ieșit la iveală! Cine o susține pe fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi

Totuşi, deocamdată autorităţile bulgare nu dispun ''de date cu privire la activităţi teroriste şi contacte ale acestei persoane în Bulgaria'', a completat procurorul general. Venit de la Dubai, atacatorul a sosit în Bulgaria pe 10 noiembrie, iar în ziua următoare a închiriat o maşină şi ''a vizitat situri istorice'' în zece localităţi bulgare, a mai precizat Sotir Ţaţarov.

Pe 15 noiembrie, australianul Brenton Tarrant a părăsit Bulgaria cu o cursă aeriană cu destinaţia Bucureşti, unde a închiriat o maşină pentru a merge mai departe în Ungaria, a precizat apoi procurorul general al Bulgariei.

Citește și: Anunț de ultimă oră din partea DNA! S-a descoperit trafic de influență de milioane de euro

Se pare că Tarrant a mai fi efectuat un scurt sejur în Balcani şi în perioada 28-30 decembrie 2016, călătorind cu autocarul prin Serbia, Croaţia, Muntenegru şi Bosnia.

Extremistul de dreapta australian a postat pe internet înaintea atacului imagini cu încărcătoarele şi armele folosite pe care a inscripţionat texte cu referire, printre altele, la diferite evenimente şi figuri istorice în special din zona balcanilor şi de pe vremea Imperiului Otoman, printre care şi domnitorul român Şerban Cantacuzino.

Citește și: Izbucnire la adresa lui Klaus Iohannis! Lia Olguța Vasilescu reacționează

În inscripţiile sale ce fac referire la Bulgaria el evocă, potrivit Daily Mail, bătălia de la Belgranica din 1913, cea mai mare bătălie din al Doilea Război Balcanic, şi la prinţul Fruzhin, un nobil bulgar care a luptat împotriva otomanilor în timpul celui de-al Doilea Imperiu Bulgar.

De asemenea, în timp ce se îndrepta cu maşina spre moschee pentru atac, el ar fi cântat un cântec naţionalist sârb. Întrebat despre acest subiect la o conferinţă de presă, ministrul de externe sârb Ivica Dacic a răspuns că atacatorul din Noua Zeelandă ''nu are nimic de-a face cu Serbia". "Serbia nu are nicio legătura cu aceasta, noi nu cerem nimănui să răzbune nicio victimă sârbă în lume", a mai afirmat Dacic, potrivit agenţiei dpa. "Nu ştiu cine l-ar fi putut inspira. Am văzut alte nume (naţionalităţi) pe listă, aşa că întrebaţi alte ţări ce legătură au ele cu aceasta", a adăugat responsabilul sârb.

Citește și: Conducerea DNA iese la rampă! Reacție la sinuciderea procurorului Tamaș Schiffbeck

Atacatorul a postat şi un ''manifest'' prin care îşi motivează atacul. Titlul textului de 73 de pagini, 'Marea înlocuire', pare să facă referire la o teză a scriitorului francez Renaud Camus privind dispariţia unor 'popoare europene', 'înlocuite' de populaţii ne-europene imigrate, şi care cunoaşte o popularitate în creştere în mediile de extremă dreapta.

În imaginile cu încărcătoarele şi armele folosite se mai pot vedea inscripţii cu texte ce fac referire la ideile sale extremiste, la agresiunile sexuale comise de musulmani pakistanezi asupra unor fete în oraşul englez Rotherham, precum şi la Luca Traini, un simpatizant italian neonazist afiliat partidului Liga Nordului şi care în februarie anul trecut a rănit cu focuri de armă şase migranţi africani pentru a răzbuna uciderea unei tinere de 18 ani.

Citește și: Norica Nicolai atac la adresa lui Rareș Bogdan! ‘Talentul de slugoi nu înlocuiește caracterul’

Cetăţeanul australian identificat sub numele de Brenton Tarrant, autorul atacului din Noua Zeelandă, scrisese mai multe nume de personalităţi istorice pe armele din dotare şi pe încărcătoarele lor. Printre figurile istorice se numără şi doi domnitori români.

În una dintre ultimele sale postări pe contul de Twitter, înainte ca acesta să fie şters, Brenton Tarrant (28 de ani) a postat mai multe imagini cu încărcătoarele armelor. Pe unul dintre încărcătoare se poate lesne observa numele lui Şerban Cantacuzino, domnitor al Ţării Româneşti între 1678 şi 1688.

Citește și: Norica Nicolai atac la adresa lui Rareș Bogdan! ‘Talentul de slugoi nu înlocuiește caracterul’

Numele domnitorului Moldovei, Ştefan cel Mare, poate fi văzut în momentul în care, înainte de a intra în moscheia Al Noor, Brenton Tarrant încarcă puşca cu care este înarmat. Numele este vizibil pe patul puştii.

Pe încărcătoare, Tarrant a mai scris şi numele amiralilor Dmitri Seniavin şi Edward Codrington, al ofiţerului veneţian Marc Antonio Bragadin sau al guvernatorului austriac Ernst Rudiger Starhemberg, care a ţinut piept otomanilor în Asediul Vienei.

Citește și: A ieșit la iveală! Cine o susține pe fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi

Numeroase alte figuri istorice sunt înscrise pe armele şi încărcătoarele sale. Îi regăsim astfel pe Stefan Lazarevic, un prinţ sârb care a fost vasal al otomanilor înainte de a-şi elibera ţara de sub ocupaţia lor, prinţul bulgar Fruzhin, care de asemenea a luptat împotriva otomanilor sau amiralul britanic Edward Codrington, care a participat la războaiele Napoleoniene şi mai târziu i-a ajutat pe greci să obţină independenţa faţă de imperiul otoman.

Regăsim de asemenea inscripţia ''For Rotherham'' (pentru Rotherham), referire la abuzurile sexuale comise de un grup de bărbaţi pakistanezi asupra unor fete vulnerabile în acest oraş englez şi ignorate în mare măsură de poliţia locală.

Citește și: Anunț de ultimă oră din partea DNA! S-a descoperit trafic de influență de milioane de euro

O altă inscripţie menţionează doar cifra ''14'', probabil o aluzie la ''14 cuvinte'', un slogan inspirat din cartea lui Hitler, Mein Kampf .

Toate aceste figuri istorice au un element comun: într-un moment sau altul al istoriei au luptat împotriva dominaţiei musulmane a Imperiului Otoman.

Cel puţin 49 de persoane au murit şi alte 20 au fost grav rănite în urma a două incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor şi Linwood din Christchurch.

Citește și: Izbucnire la adresa lui Klaus Iohannis! Lia Olguța Vasilescu reacționează

Brenton Tarrant a fost acuzat de crimă şi va fi judecat sâmbătă. Alte trei persoane au fost arestate, una dintre acestea urmând să fie eliberată. Autorităţile au anunţat că niciuna dintre persoanele arestate nu se afla pe lista de suspecţi terorişti.

Poliţiştii au recuperat mai multe arme de la locul incidentului şi au descoperit două vehicule încărcate cu exploziv în apropierea celor două clădiri.

Citește și: Conducerea DNA iese la rampă! Reacție la sinuciderea procurorului Tamaș Schiffbeck

Cele două moschei erau pline cu credincioşi, care se adunaseră pentru slujba de vineri după-amiază.