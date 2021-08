ALERTĂ - Un nou atac în Kabul. O rachetă a lovit o casă în apropierea aeroportului. Sunt mai mulți morți și răniți/ VIDEO

O explozie puternică a avut loc, duminică, în apropierea aeroportului din Kabul, informează bbc.com.

Potrivit unui oficial al Ministerului Sănătăţii, explozia ar fi fost cauzată de o rachetă care a lovit o casă din apropierea aeroportului. O sursă de securitate a poliției din Kabul a declarat că o rachetă a lovit districtul 15 al capitalei.

Din primele informații, ar fi vorba de cel puțin două persoane decedate, inclusiv un copil, și trei persoane rănite.

Aeroportul nu a fost lovit în mod direct.

După atacul de joi, revendicat de gruparea Statul Islamic din provincia Khorosan (ISIS-K), preşedintele american Joe Biden, care a prevăzut retragerea trupelor SUA până la 31 august, a atras atenţia că un nou atac iminent este "extrem de probabil".

BREAKING: An explosion has rocked a residential area just West of Kabul airport. No reports of injuries or the cause of the explosion. pic.twitter.com/cuyLIpKkT7