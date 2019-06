ALERTĂ - Viorica Dăncilă a aprobat o solicitare către ambasada SUA în cazul adopției din Mehedinți

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că în această dimineață premierul Viorica Dăncilă a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA în cazul adopției fetiței din Baia de Arama.

„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei SUA, cu dorinta de a avea o colaborare si de a ne asigura ca acest minor este in regula. Am dat dispozitie ANPDCA si ANPIS ca ambele corpuri de control luni dimineata sa fie in Dolj si Mehedinti sa am un raport amanuntit de acolo de la fata locului. Presedintele ANPDCA va fi luni dimineata la mine la birou cu un raport. Sper ca si familia adoptiva sa colaboreze. Atat este atributia Ministrului Muncii, sa ne asigura ca acest copil este stabil dupa aceasta trauma”.

