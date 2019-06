DEZVĂLUIRI grave în cazul fetiței ridicată cu mascații: soțul asistentei maternale spune că a făcut plângere la DIICOT

Soțul asistentului maternal, Vasile Șărămat, cel care a avut grijă de fetița de nouă ani luată de mascați din casă pentru a fi dată spre adopție, a făcut declarații la Antena 3.

„Noi am vrut să adoptăm acest copil și eu și soția mea am fost duși în eroare de acest manager de caz. A pus-o pe soția mea să semneze că e de acord cu ei și au amenințat-o. Se întâmpla în 2017. Am vrut să adoptăm două fetițe din centrul maternal. Am apucat să înfiem una, iar pentru cea de-a doua ni s-a spus că nu avem condițiile necesare. Ne-au spus că nu aveam veniturile salariale. Au zis că trebuie să mai așteptăm”.

Vasile Șărămat a făcut acuzații grave la adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Drobeta Turnu Severin.

„Este o mafie la Protecția Copilului Drobeta Turnu Severin. Au fost complici cu această familie din America. Din primele momente când au venit la noi în casă, ne-au scos afară ca să stea de vorbă cu familia”.

„În fiecare lună am dat câte 100 de lei managerului de caz care răspundea de zona noastră. Am făcut plângere la DIICOT acum un an de zile. Dacă nu dădeam bani, mi se lua copilul”.

Cel care a crescut-o pe Sorina până la nouă ani a spus că niciodată nu i-a indus micuței ideea că familia care o va adopta o să-i facă rău.

„Nu i-am spus niciodată fetiței că familia care o va adopta îi va face rău. Fetița a fost informată de la o vârstă fragedă că noi nu suntem părinții ei. Am informat-o că trebuie să vină o familie de români stabilită în America care vrea să o ia. Și fetița a spus că nu dorește. Nu e compatibilă această fetiță cu această familie. Toate organele de la Protecția Copilului, de la managerul de caz, inspectorul de caz, șefa adopției, au complotat cu această familie, ne-au terorizat”

„Soția mea a fost chemată la Drobeta Turnu Severin cu fetița ca să-i facă toate examenele medicale și au cerut să fie clinic sănătoasă. Dacă fetița era bolnavă, o mai lua această familie?”.

Vasile Șărămat a descris experiența îngrozitoare prin care a trecut familia lui în această dimineață, când mascații au intrat cu forța în casă în timp ce toți dormeau.

„Acești oameni au intrat pur și simplu cu forța, au sărit gardul, au încercat să spargă porțile. Noi toți dormeam, fetele erau amândouă la pat și dormeau. Au intrat ca niște infractori, parcă eram cei mai mari traficanți de droguri”.

Întrebat dacă e adevărat că a refuzat să mai ducă fetița la școală?, bărbatul a spus că „Nu e adevărat. Fetița a fost bolnavă. A avut roșu în gât, avem scutiri medicale”.

