ALERTĂ Viorica Dăncilă i-a CUCERIT pe Jean-Claude Juncker și Frans Timmermans, la Bruxelles: Cei 3 au bătut palma pe justiție

Aflată în vizită de lucru la Bruxelles, prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o întrevedere, marți, 4 iunie, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au salutat abordarea europeană a prim-ministrului Viorica Dăncilă și sprijinul Guvernului României pentru proiectul european, precum și dorința de a continua colaborarea strânsă cu Comisia Europeană.

În cadrul întrevederii, au fost discutate, de asemenea, rezultatele alegerilor europarlamentare.

Președintele Juncker i-a mulțumit premierului Viorica Dăncilă pentru activitatea excelentă de până acum a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, care a închis peste 100 de dosare, dintre care cele mai importante sunt cele privind Poliția Europeană de Frontieră și Garda de Coastă, Autoritatea Europeană pentru Muncă, Directiva Copyright și Directiva Gaz. Președintele CE a subliniat că această abordare trebuie să continue, în special în ceea ce privește avansarea Cadrului Financiar Multianual și pregătirea Agendei Strategice 2019-2024.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au salutat angajamentul Guvernului României de a nu avansa reformele controversate din sistemul judiciar și reluarea imediată a dialogului în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, cu scopul de a înregistra progrese în reformele din sistemul judiciar și în lupta împotriva corupției. Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul Comisiei Europene de a lucra în strânsă cooperare cu autoritățile române pentru a găsi soluții în privința aspectelor legate de statul de drept și pentru a relua progresele în cadrul MCV.

”Dialog foarte constructiv cu @JunckerEU și @Timmermans pe prioritățile UE pentru următorul ciclu legislativ și rezultatele bune obținute de @ro2019eu. România a avut întotdeauna o abordare europeană și va continua să-și consolideze cooperarea cu Comisia Europeană.”, a scris Dăncilă pe Twitter, unde a postat și poze cu cei doi lideri europeni.

Very constructive dialogue with @JunckerEU and @TimmermansEU on #EU priorities for the next legislative cycle and the good results obtained by the @ro2019eu. Romania always had an European approach and will continue to strengthen its cooperation with the European Commission. pic.twitter.com/H6alcr0ryw