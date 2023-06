Alexander Zverev, campionul olimpic en titre, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros

Tenismanul german Alexander Zverev, campionul olimpic en titre, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după o victorie în patru seturi, 3-6, 7-6 (7/3), 6-1, 7-6 (7/5), în faţa americanului Frances Tiafoe, conform Agerpres.

Zverev, fostul număr doi mondial, aflat în prezent pe locul 27 în clasamentul ATP, a suferit în urmă cu un an o gravă accidentare la gleznă, în timpul semifinalei pierdute în faţa spaniolului Rafael Nadal la competiţia din capitala Franţei, care l-a ţinut departe de circuit pentru restul sezonului 2022.

"Se împlineşte exact un an de la accidentare. A fost cel mai greu an din viaţa mea. Iubesc tenisul şi nu joc pentru bani sau notorietate, ci pentru acest sport. Iar faptul că am stat departe a fost foarte dificil, dar acum am revenit pe acest teren magnific, în faţa publicului", a comentat germanul, la finalul meciului câştigat după trei ore şi 41 de minute de joc.Alexander Zverev îl va înfrunta luni în optimi pe bulgarul Grigor Dimitrov, care a dispus la rândul său, cu 6-4, 6-3, 6-1, de germanul Daniel Altmaier.Rezultate - turul 3:Holger Rune (Danemarca/N.6) - Genaro Olivieri (Argentina) 6-4, 6-1, 6-3Francisco Cerundolo (Argentina/N.23) - Taylor Fritz (SUA/N.9) 3-6, 6-3, 6-4, 7-5Nicolas Jarry (Chile) - Marcos Giron (SUA) 6-2, 6-3, 6-7 (7/9), 6-3Casper Ruud (Norvegia/N.4) - Zhang Zhizhen (China) 4-6, 6-4, 6-1, 6-4Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.28) - Daniel Altmaier (Germania) 6-4, 6-3, 6-1Alexander Zverev (Germania/N.22) - Frances Tiafoe (SUA/N.12) 3-6, 7-6 (7/3), 6-1, 7-6 (7/5)Tomas Etcheverry (Argentina) - Borna Coric (Croaţia/N.15) 6-3, 7-6 (7/5), 6-2Yoshihito Nishioka (Japonia/N.27) - Thiago Wild (Brazilia) 3-6, 7-6 (10/8), 2-6, 6-4, 6-0