Alexandrion Group trage un semnal de alarmă ȋn privinţa băuturilor alcoolice contrafăcute - VIDEO

Băuturile alcoolice contrafăcute reprezintă o ameninţare majoră pentru sănătatea consumatorilor şi au un impact negativ semnificativ asupra economiei globale. Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi spirtoase şi vinuri din România, trage un semnal de alarmă ȋn privinţa acestui subiect, printr-un spot video care pregăteşte lansarea noii identităţi vizuale a mărcii Cava D’Oro, una dintre cele mai cunoscute mărci din portofoliul Grupului şi un jucător important ȋn categoria băuturilor tip brandy & brandy like. Realizat de către agenţia de publicitate Papaya Advertising, spotul sintetizează ideile cheie prezentate ȋntr-o serie de spoturi ce vor fi difuzate pe canale TV, dar vor putea fi vizionate şi pe canalele de Social Media ale brandului Cava D’Oro.

„Am creat o serie de spoturi pentru Cava d’Oro Original, care ȋşi propun să aducă ȋn prim plan o problemă majoră cu care se confruntă piaţa de băuturi spirtoase. Fără să avem ca obiectiv o creştere a consumului, ȋn general, dorim să arătăm la ce poate duce lipsa de discernământ atunci când vine vorba de alegerile pe care le facem când consumăm băuturi alcoolice, si nu numai. Un brand de alcool contrafăcut poate avea efecte devastatoare asupra sănătăţii si asupra economiei. Şi, deşi suntem, cu toţii, expuşi ȋn mod constant la ştiri TV, articole şi analize de piaţă care arată acest lucru, cantităţile de alcool contrafăcut care se comercializează, nu doar ȋn România, ci la nivel internaţional, rămân mari. Ne dorim ca oamenii să fie atenţi nu doar la cantitatea de alcool pe care o consumă, ci şi la calitatea acestuia, şi să aleagă produse cu timbru, de la producători autorizaţi. Este exact ca atunci când ne informăm - este de dorit să o facem utilizând surse credibile, verificate’’, a spus Robert Tiderle, Directorul de creaţie şi proprietarul agenţiei Papaya Advertising.

„Rezultatele foarte bune pe care le-am avut de-a lungul anilor cu Cava D’Oro ne-au arătat că este un brand foarte iubit de către consumatorul român care apreciază băuturile spirtoase intense, tradiţionale, de care se poate bucura ȋmpreună cu prietenii, ȋntr-un mediu relaxat, informal, simplu. Pe lângă consumul responsabil, pe care Alexandrion Group ȋl promovează de aproape 30 de ani, este extrem de important pentru noi să contribuim la descurajarea achiziţionării de băuturi alcoolice contrafăcute, care ne pun sănătatea ȋn pericol, subminează legitimitatea afacerilor ȋn domeniu, derulate de companii internaţionale autorizate, pun job-uri ȋn pericol şi duc la pierderi financiare imense ȋn veniturile statului provenite din taxe şi impozite aplicate producătorilor de băuturi alcoolice. Această situaţie nu poate continua la infinit, trebuie să luăm atitudine pentru a-i pune capăt. Spoturile produse de Papaya Advertising reflectă eforturile noastre ȋn această direcţie”, a spus Nawaf Salameh, Preşedinte Fondator Alexandrion Group.

Cava D’Oro este o băutură spirtoasă care conţine şi distilat de vin maturat ȋn butoaie de stejar, mixat cu alcool provenit din cereale, cu apă purificată și cu alte ingrediente care îi subliniază proprietățile aromatice. Marca ȋşi menţine locul al doilea ȋn categoria „Value for Money” a băuturilor brandy & brandy like, atingând o cotă de piaţă (ȋn valoare) de 19% şi de 23% (ȋn valoare), cu o creştere anuală care depăşeşte creşterea categoriei de brandy. *

În intervalul decembrie 2020 – iunie 2021, Europol şi Interpol au realizat o operaţiune care a vizat traficul de băuturi şi mâncare contrafacute ȋn 72 de ţări, printre care şi România. Astfel, a fost identificată şi reţinută o cantitate totală de 1,7 milioane de litri de băuturi contrafăcute, incluzând băuturi spirtoase, vinuri şi bere. **

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de băuturi spirtoase și vinuri în România și singurul producător de single malt din țară. Grupul are o istorie de peste 200 de ani în industria de băuturi spirtoase locale, producând unele dintre cele mai puternice mărci din România, la DISTILERIILE ALEXANDRION SABER 1789, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse care au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri, liniștite și spumante.

*Sursa: Nielsen Retail Audit, date YTD ianuarie – aprilie 2022, Modern Trade şi Traditional Trade.

**Sursa: Comunicat de presă Europol: 15 000 tonnes of illegal food and beverages off the market, 21 iulie 2021.