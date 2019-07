Alexandru Cicâldău, după Craiova-Sabail: 'Noi am fost principalii vinovaţi că ne-au dat două goluri'

Craiova s-a calificat dramatic în turul secund al Europa League, scor 3-2 cu azerii de la FC Sabail. Oltenii au condus cu 2-0, dar oaspeţii au egalat şi au fost la un pas de a trimite partida în prelungiri. Alexandru Cicâldău (22 de ani) şi-a trecut numele pe lista marcatorilor în prima repriză, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Lovitură pentru Klaus Iohannis! Decizie atomică a CCR

Prestaţiile de la Campionatul European de tineret din Italia şi San Marino i-au dat încredere mijlocaşului Craiovei: ”Nu a fost un meci prea uşor. Noi am fost principalii vinovaţi că ne-au marcat două goluri. M-am simţit bine fizic, am avut pauză, dar am intrat bine. Pot să spun că am un plus de încredere după ce am ajuns în semifinale la EURO”, a spus Cicâldău, la finalul partidei, la Digi Sport.

Citește și: Gabriela Firea aruncă bomba: Analizez și o candidatură independentă de PSD la prezidențiale

Înainte de startul partidei, Gică Craioveanu a dezvăluit că oltenii au primit o ofertă de cinci milioane de euro în schimbul lui Cicâldău. Titularul naţionalei de tineret nu se gândeşte, însă, la plecarea de pe ”Oblemenco”: ”Nu vreau să mă gândesc la plecare, acum vreau doar să mă concentrez pe mecul cu Dinamo din etapa a doua. La Craiova e greu cu răbdarea şi sper să câştigăm, să o ţinem tot aşa (n.r.: referitor la reacţiile fanilor la adresa antrenorului)”, a mai declarat Cicâldău.