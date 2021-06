Alexandru Creţu a semnat un contract valabil pe trei ani cu FCSB

Fotbalistul Alexandru Creţu (29 de ani), care a evoluat până acum la gruparea slovenă NK Maribor, a semnat, miercuri, un contract valabil trei ani cu FCSB, a anunţat patronul Gigi Becali într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"Am vorbit cu el, ne-am înţeles şi cred că o să fie bine. Îmi place comportamentul lui, unii au emoţii... dar el nu are nicio emoţie. A zis că vrea să câştige toţi banii de aici (n.r. - din contract). Trei ani are de contract, trei ani vreau să câştige campionatul şi Liga Campionilor. Eu l-am văzut acum 6-7 ani la Iaşi prima oară... nu l-am văzut mare mingicar, dar l-am văzut că dădea cu capul", a precizat finanţatorul FCSB.

Citește și: DNA Vigilența lui Dragnea TESTATĂ de un intermediar în afacerea penală `vizită la Trump`...

La rândul său, mijlocaşul Alexandru Creţu a declarat că era momentul să vină la FCSB, un club care se luptă în fiecare an pentru câştigarea campionatului.

"A fost simplu să mă convingă. Am ajuns la un club puternic în România, cu liniştea banilor şi condiţii. A fost momentul să vin aici, pentru că am mai avut ocazia de două ori dar nu a fost să fie. Sper să fie într-un ceas bun. Într-adevăr domnul Becali este un om special, dar este un om simplu şi bun. Eu consider că fără presiune nu ai rezultate. Şi fără rezultate apar probleme. Eu am jucat la Maribor şi acolo era mereu presiunea rezultatului. FCSB e o echipă care se bate an de an la campionat, aşa că e clar că e presiune. Iar domnul Becali vrea rezultate", a adăugat Creţu.

În vârstă de 29 de ani, Alexandru Creţu a mai evoluat de-a lungul carierei sale la formaţiile CSM Poli Iaşi, Corvinul Hunedoara, NK Olimpija Ljubljana şi NK Maribor. Cu aceasta din urmă a reuşi să câştige primul său trofeu din carieră, titlul de campion al Sloveniei. Creţu a debutat şi la echipa naţională a României, pentru care a adunat cinci selecţii.