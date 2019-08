Alexandru Cumpănașu a EXPLODAT după ce o femeie a ACUZAT că Dincă cerea taxe de protecție în Italia

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a izbucnit după ce o femeie a mărturisit, ieri, la Antena 3 - VEZI AICI - că Gheorghe Dincă cerea taxe de protecție acum zece ani, pe vremea când locuia în Italia. Femeia a dezvăluit că alături de un alt bărbat Dincă obliga femei să se prostitueze.

"In aceasta seara s-a confirmat faptul ca Alexandra a fost victima unei retele internationale de rapiri si exploatare de fete! Lucru pe care l-am sustinut de la inceput cu legaturi in Bari chiar daca autoritatile incercau sa ma convinga ca sunt nebun si monstrul este doar un psihopat. Marturia femeii careia i se cerea taxa de protectie si care era fortata sa se prostitueze de catre monstrul Dinca si complicele retelei Mihai Zamfir de la antena 3 nu mai lasa loc pt interpretari. Monstrul din Caracal nu a fost si nu este singur ci parte a unei retele acoperite de politisti, procurori, judecatori cu scopul exploatarii sexuale a fetelor. ESTE CEL MAI ABOMINABIL LUCRU. SI NU MA LAS PANA NU SE AFLA TOT si nu platesc toti complicii indiferent unde se afla in statul roman", a scris Cumpănașu pe Facebook.