Se schimbă tot cursul anchetei de la Caracal? Martor, despre rețeaua lui Gheorghe Dincă din Italia: 'Băteau fetele. Puteau să te omoare'

Mihai Gâdea a prezentat duminică seară, la „Sinteza zilei”, un interviu exploziv despre monstrul Gheorghe Dincă și rețeaua din Italia. O victimă cu identitatea protejată a rupt tăcerea.

„Am mers la muncă în 2010. Era Mihai și o femeie Elena. La unele le găsea de muncă, pe altele le dădea pe stradă. Noi ne întâlneam în Bari și se auzea una-alta”, a spus o victimă, duminică, la „Sinteza Zilei”.

Ea a dezvăluit că l-a cunoscut pe Dincă, în 2011, atunci când a avut probleme cu Mihai.

„L-am cunoscut pe Dincă atunci când am avut probleme personale cu un domn Mihai, care se ocupa de fete, care le găsea de muncă în Bari. Se ocupau și cu proxenetism. La unele le găseau de muncă la îngrijire de bătrâni, iar alte fete le scoteau la stradă. (...) L-am văzut pe Gheorghe Dincă în Bari, în piața Umberto, acolo unde ne întâlneam. Erau oameni violenți. Toți ne ziceau să ne ferim de 'Mihai' și de 'Dincă'. Ei dominau. Cine nu voia să asculte de ei, mâncau bătaie. Puteau să te și omoare. Mihai a avut probleme cu legea acolo, cu rețele de albanezi. Eu în 2011 am avut probleme cu el. Voiam să mă duc la biserică în Bari și acolo era partenera lui, Elena. El era băut și a venit lângă mine, m-a scuipat, a dat cu piciorul. Am chemat carabinierii și toți au fugit, inclusiv fetele românce. (...) Am dat 300 de euro ca să obțin locul de muncă, iar Elena mai lua și alți bani. Cine nu dădea, era amenințat. Cine nu găsea de muncă mai mult timp, stătea la ei. (...) Se auzise de Gheorghe Dincă de faptul că băteau fetele. Cine nu asculta de ei, erau luate la bătaie în mijlocul străzii. Ei cereau bani mereu. Bănuiesc că erau 'pești'. Erau și unele forțate acolo, unele amăgite. Nu știu dacă erau și minore. (...) Fetele care erau duse la prostituție erau din toate zonele, cele mai multe din Moldova. (...) Când am văzut cazul de la Caracal, m-am îngrozit. Dar totul e posibil, pentru că erau foarte violenți. Ei se ocupau cu mai multe acolo. Bănuiesc c[ și cu droguri. Erau în rețele de albanezi. (...) Eu am început să evit zona, după ce am pățit. Carabinierii mi-au zis să nu mai trec pe acolo. Ei stăteau în Bari și făceau legea acolo.”, a spus femeia.