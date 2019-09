Alexandru Cumpănașu cheamă oamenii în Piața Revoluției: 'Autoritățile sunt neputincioase sau complice'

Alexandru Cumpănașu îi îndeamnă pe oameni să iasă duminică, ora 18.00, în fața sediului MAI pentru a-i spune Alexandrei „La mulți ani”. Alexandru Măceșanu ar fi împlinit astăzi 16 ani.

„LA MULTI ANI ALEXANDRA!

Ne vedem la ora 18:00 in fata MAI cu mic cu mare pt a ne apara DREPTUL LA VIATA si pentru a-i spune Alexandrei La Multi Ani. Nu strica sa aducem si o floare pt ca asa cum s-a descris chiar ea la 112 este o DOMNISOARA. Astazi implineste 16 ani! Dupa 8 saptamani nimeni nu stie unde este si autoritatile sunt neputincioase sau complice. Oricine are un mesaj pt Alexandra, pt procurorii care ancheteaza sau politisti ii asteptam in Piata Revolutiei!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.