Alexandru Cumpănașu, dezvăluiri grave despre traficul de influență al unor ambasadori din UE. De ce și-a mutat emisiunea la Antena 3/ INTERVIU VIDEO

În luna decembrie 2017 s-a aflat că emisiunea „Ambasador”, realizată de Alexandru Cumpănașu, se mută de la Realitatea TV la Antena 3. Schimbarea, una radicală, este explicată de Alexandru Cumpănașu într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cu o zi înainte de debutul la Antena 3. Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României face și o dezvăluire gravă despre unii ambasadori din UE, care s-ar face vinovați de un trafic de influență fără perdea.

Reporter: - Pe lângă statutul de președinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, sunteți și realizatorul emisiunii „Ambasador”, recent mutată de la Realitatea TV la Antena 3. Cum s-a produs această mutare?

Alexandru Cumpănașu: - A fost o tranziție destul de normală. Nu cred că este benefic și normal pentru un om cu caracter și demnitate să vorbească despre detalii care țin de anumite zone care îi afectează viața profesională. Nu a fost o alegere subiectivă, ci obiectivă. Emisiunea „Ambasador” de la Realitatea TV, pentru mine, a însemnat foarte mult. Zona de politică externă, de care mă ocup de 20 de ani, unde reputația și încrederea sunt de necontestat, am vrut să o valorific undeva. Am valorificat-o prin intermediul acestei emisiuni de la Realitatea TV, împreună cu Cosmin Gușă. Emisiunea a devenit un reper pe zona de politică externă. Toate emisiunile „Ambasador” au fost transcrise de către ambasadele importante de la București și trimise pentru a fi descifrate mesajele în capitalele străine. Nu am făcut-o de dragul de a o face. A fost și va continua să fie o emisiune dură, care le spune românilor ce se întâmplă cu adevărat într-o situație de conflict, într-o situație comercială și așa mai departe. Nu uitați cele patru emisiuni cu ambasadorii Rusiei, care nu au fost ușoare și care cred că au lămurit multe lucruri. Plecarea de la Realitatea TV nu a avut legătură cu redacția de acolo. Sunt niște oameni extraordinari, țin foarte mult la ei.

Reporter: - Deci nu a fost o plecare cu scandal.

Alexandru Cumpănașu: - Cu siguranță nu cu scandal public, că ați fi aflat. Primul lucru care se află în țara asta e scandalul. Cred că cei care fac scandal sunt oameni care nu au demnitate, indiferent de conjunctură. Echipa Realitatea este o echipă cu care am lucrat excepțional și le sunt recunoscător tuturor pentru profesionalismul de care au dat dovadă. În momentul în care, probabil, factori externi au influențat deciziile unor oameni care fie au ambiții persoane, fie au interese de altă natură, au influențat și independența pe care o aveam. Merită să dau o explicație pentru că am auzit foarte multe acuzații la adresa mea. „A trădat, a plecat.” Îl cunosc pe Adrian Ursu de foarte mulți ani, la fel și pe Mihai Gâdea. Sunt oamenii cu care am avut acest dialog, am decis să facem o echipă pentru a realiza această emisiune în continuare. Am auzit că m-aș fi dus pentru bani și atâtea alte lucruri urâte. Altfel nu aș fi reacționat. Nu am plecat pentru bani. Nu a existat un contract nici între mine și Realitatea. A fost pro bono, fără niciun leu. Nu am avut niciun avantaj în afară de cel că am putut să transmit aceste mesaje. Ba mai mult, am investit bani personali ca această emisiune să se realizeze. Nu am plecat pentru bani la Antena 3. Nu îmi doresc să am un contract de jurnalist.

Reporter: - Deci condițiile finaciare sunt aceleași, inexistente, de la Realitatea TV.

Alexandru Cumpănașu: - Da. Nu am plecat pentru bani, nu am plecat pentru că mi-aș fi dorit alte avantaje de la Antena 3. Am plecat pentru că independența mea acolo nu mai era.

Reporter: - Sunt comentarii inclusiv la transmisia noastră live de pe Facebook, oameni care se întreabă dacă veți avea mai multă libertate la Antena 3 decât la Realitatea TV.

Așexandru Cumpănașu: - Este corectă întrebarea. Le răspund acestor oameni: dacă nu voi avea independență, voi pleca. Pentru cei care trăiesc din mass-media este mult mai complicat. Mie nu-mi aduce absolut niciun beneficiu material. Prin urmare, nu am de gând să fac absolut niciun compromis. Adrian Ursu și Mihai Gâdea au avut încredere că strict pe bucata aceasta care ține de politică externă putem să facem un parteneriat solid. În momentul în care nu o voi mai simți (independența - n.r.), nu voi mai face emiunea nici la Antena 3, nici la Realitatea, nici la altă televiziune. Prefer să o fac pe Facebook la mine sau la stiripesurse sau în altă parte, unde voi avea această libertate.

Reporter: - Invitații emisiunii îi alegeți singur? Dar subiectele?

Alexandru Cumpănașu: - Da. Invitații, subiectele, întrebările mi le-am ales întotdeauna singur. De aceea s-a și transferat emisiunea, pentru că, de la un moment, această independență de a alege invitații și modul în care trebuie realizată emisiunea s-au schimbat din perspectiva anumitor persoane care nu fac parte din redacția Realitatea TV și nu fac parte dintre jurnaliștii pe care îi iubesc și îi respect. Are legătură probabil cu ambiții ale unor anumite persoane de decizie... de fapt nici nu mai știi dacă sunt analiști sau persoane de decizie. Una peste alta, nu voi spăla niciodată rufele în public. Au fost lucruri care nu se știu și pe care nu le voi spune niciodată, discuții dure și influențe din afara Realității TV care au determinat plecarea mea. Nu a avut niciodată legătură cu partea financiară, așa cum sugerează anumite persoane care nu au toate țiglele pe casă sau care manipulează sau nu înțeleg procesul. Este un parteneriat cât se poate de onest între mine și Antena 3.

Mâine va fi prima ediție, cu ambasadoarea statului Israel. Vor fi foarte multe dezvăluiri. Un ambasador prieten, cu foarte multe lucruri de spus. De la cine finanțează Hamas și Hezbollah, cu nume și prenume, până la rolul pe care îl are Iranul, posibilitatea unui război. Sunt foarte multe lucruri spune pe șleau. Ceea ce vă pot spune este că și Adrian Ursu și Mihai Gâdea sunt doi oameni care au avut deplină deschidere, spunând că independența asupra emisiunii este totală. Calitatea de președintele al Coaliției nu are nicio legătură cu colaborarea mea cu Antena 3 pentru acestă emisiune. Fac precizările acestea pentru că am văzut tot felul de aiureli. Te năucești când vezi de ce sunt în stare oamenii.

Reporter: - Găsiți întotdeauna deschidere la ambasadori sau mai aveți și oameni care vă refuză?

Alexandru Cumpănașu: - Am găsit întotdeauna deschidere. Este o construcție personală timp de 20 de ani. În fiecare lună, eu, în calitate de președinte al Coaliției, dar și înainte, în calitate de președinte al AID, organizez o întâlnire cu ambasadorii, la București. Discutăm off the record. Nu a ieșit niciodată o informație de la acele întâlniri, indiferent dacă au participat principalii reprezentanți ai statului român, toți, fără excepție. Ceea ce vă pot spune însă este că sunt ambasadori pe care eu îi consider indezirabili. Nu o să le dau numele. Atâta timp cât există țări și ambasadori care fac trafic de influență... sigur mediul diplomatic nu poate fi sancționat, pentru că au imunitate, dar fac trafic de influență și pun în brațe miniștrilor români hotărâri de guvern scrise deja, cu tot cu avizatori, cu adresă oficială, cu privire la scutiri și avantaje pentru companii din statele respective... Nu pot și nu-i voi mai invita niciodată. Sunt ambasadori importanți din UE care, din păcate, fac aceste lucruri. Ultima și cea mai gravă chestiune este această inițiativă de a trimite hotărâri gata redactate, cu atentul Guvernului, doar să fie aprobate în Guvern. Hotărâre de Guvern tradusă în română și engleză în care se spunea că acele companii trebuie să fie scutite...

Reporter: - Presupun că nu s-a mers mai departe cu acest demers. Dacă ați intrat în posesia unui asemenea document, măcar dați-ne această veste bună că nu se acceptă așa ceva în Guvernul României.

Alexandru Cumpănașu: - Pot să vă spun un singur lucru: când se va adopta, voi da numele ambasadorului și voi face public documentul, pentru că nu este clasificat. Dar este extrem de grav. Eu nu cred că Tudose va accepta așa ceva, iar miniștrii respectivi, dacă inițiază asemenea hotărâri, încalcă grav legea.

Reporter: - Așadar, emisiunea „Ambasador”, în fiecare sâmbătă, la ora 13.00, pe Antena 3.

Alexandru Cumpănașu: - Da, sâmbătă la ora 13.00. Presupun că și pe viitor va fi la aceeași oră, dar va fi o comunicare publică cu privire la ora constantă a emisiunii. Deocamdată îi invit pe toți să o vadă pe cea de mâine, cu ambasadorul Israelului.

