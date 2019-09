Alexandru Cumpănașu îi amenință pe cei de la SNSPA: 'Voi depune plângeri penale și îi voi ataca în instanță'

Alexandru Cumpănașu, candidat independent la prezidențiale, a postat un mesaj pe Facebook, în care îi amenință pe cei care îl acuză de tot felul de lucruri că se vor alege cu plângeri penale. În plus, unchiul Alexandrei, adolescenta pe care Gheorghe Dincă susține că a ucis-o, susține că toate aceste atacuri nu-l vor face să renunțe la candidatura la prezidențiale.

SNSPA a decis să verifice din nou legalitatea angajării lui Alexandru Cumpănașu în cadrul unui proiect SIPOCA, pentru a clarifica situația privind studiile absolvite de acesta. Instituția menționează că la angajare, Cumpănașu a semnat un document potrivit căruia se încadrează la studii superioare.

Citește și: Andrei Caramitru îi atacă pe actorii #Rezist: Hai să facem panaramă și scandal

"Un sistem infernal s-a activat din momentul în care mi-am depus candidatura. Mafia transpartinică din România și-a dat mâna pentru a ataca un singur candidat, cel mai PUTERNIC: Alexandru Cumpănașu. De ieri mi-am asumat realizarea HĂRȚII INFRACȚIONALE din ROMÂNIA, ce cuprinde legăturile dintre clanurile interlope cu poliția, parchetul, oameni politici și din administrație și mass media, iar acest lucru i-a făcut să intre în crize de isterie. S-au lansat în acuzații false la adresa mea (spre exemplu Realitatea TV, citându-l pe Daniel Breaz cum că nu aș avea diplomă de bacalaureat și multe alte ticăloșii) pe motivul că sunt singurul candidat care crește în sondaje. Cu privire la MINCIUNILE zilei, fac următoarele precizări:

1. Colaborarea mea cu SNSPA a fost una legală, corectă și transparentă. Nu am predat niciodată la SNSPA, ci am fost expert în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, colaborare pe care am încheiat-o în anul 2018, ca urmare a îndeplinirii obiectivelor.

Citește și: Omul ‘crescut’ la FBI zguduie cazul Caracal! Declarația care aruncă-n aer întreaga anchetă

Avertizez SNSPA să nu se joace cu imaginea unui candidat la Președinția României, cu atât mai mult cu cât am avut doar calitatea de angajat, iar în măsura în care continuă să facă jocuri politice voi depune plângere penală pe numele tuturor celor care îmi afectează dreptul la imagine și cariera profesională.

2. Cu privire la declarația de avere sunt singurul candidat care a dat dovadă de transparență, neascunzându-și averea prin interpuși, și care va lupta până la capăt pentru adevăr. Muncesc de la vârsta de 16 ani, mi-am sacrificat viața pentru muncă și nu voi permite nimănui să mă denigreze pe mine sau familia mea!

Voi depune plângeri penale și îi voi ataca în instanță pe toți cei care mai formulează o singură acuzație la adresa mea fără să aibă probe și voi demonstra că unii proprietari de media nu sunt nici pe departe străini de clanurile interlope și mafioții din România. Ba mai mult, voi dovedi că funcționează în ILEGALITATE și sunt prizonierii sistemului, în acest moment, acționând la ordin împotriva mea. Dovada cea mai clară este faptul că nu mi se dă dreptul de a mă exprima cu privire la subiectele ce mă privesc pe mine și familia mea și sunt executat public fără să mă pot apăra.

Citește și: Noi comentarii făcute de Cozmin Gușă! ‘Nici susținerea nu a fost pe măsură’

SINGURUL OBIECTIV AL ACESTUI LINȘAJ MEDIATIC este RENUNȚAREA MEA LA CANDIDATURĂ. Am pentru acest sistem ticălos un singur mesaj: MOR CU VOI DE GÂT! NU RENUNȚ LA CANDIDATURĂ ȘI VOI DEVOALA ÎNTREAGA MAFIE DIN ROMÂNIA!!!", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.