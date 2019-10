Alexandru Cumpănașu nu-i IARTĂ pe procurorii din cazul Caracal: Va face plângere penală la SIIJ

Alexandru Cumpănașu, candidatul independent la prezidențiale, a lansat din nou, pe Facebook, un atac la adresa celor care se folosesc de numele nepoatei sale, Alexandra, în emisiuni TV, și a anunțat că va depune plângere penală la SIIJ, pe numele procurorilor din cazul Caracal.

"DOSAR PENAL PE NUMELE PROCURORILOR DIICOT. DE ASEMENEA FAMILIA ALEXANDREI MACESANU SOMEAZA POSTUL ROMANIA TV SI TOATE CANALELE MEDIA SA NU MAI DIFUZEZE INFORMATII DENIGRATOARE, GROTESTI SI LIPSITE DE RESPECT LA ADRESA ALEXANDREI. GASIREA DE SALIVA PE PANTALONII LUI DINCA NU ADUCE NIMIC SUPLIMENTAR IN ANCHETA, DECAT JIGNIREA MEMORIEI ALEXANDREI SI ELEMENTE GROTESTI DE CAN CAN PENTRU AUDIENTA. DE ASEMENEA ORICE INFORMATIE PREZENTATA IN LIPSA FAMILIEI ALEXANDREI DESPRE ACEASTA VA FI CONSIDERATA O INCALCARE GRAVA A LEGII SI O VOM TRATA CA ATARE. ALEXANDRA ESTE O FIINTA NU UN OBIECT CARE ARE FAMILIE SI CARE ARE ASTFEL DREPTUL SA FIE DE FATA LA ORICE DISCUTIE DIN SPATIUL PUBLIC PENTRU A PREZENTA PUNCTUL DE VEDERE SI PENTRU A CENZURA INFORMATII SI OPINII CARE INCALCA ORICE NORMA LEGALA DE PROTEJARE A MINORILOR, A DREPTULUI LA VIATA SI INTIMITATEA PERSOANELOR!!!!!

P.S. : PANA IN PREZENT NU AM PRIMIT DIN PARTEA PROCURORULUI GENERAL RASPUNS CU PRIVIRE LA SOLICITAREA DE RECUZARE A PROCURORILOR DIICOT! ASADAR INFIRM PT MOMENT ACEASTA INFORMATIE VEHICULATA PUBLIC. IN FUNCTIE DE DECIZIA PROCURORULUI GENERAL VOM LUA MASURI LEGALE. INDIFERENT DE DECIZIA PROCURORULUI GENERAL VOM DEPUNE PLANGERE LA SIIJ PE NUMELE PROCURORILOR DE CAZ PENTRU GRAVE INCALCARI PROCEDURALE SI ABATERI IN CERCETAREA PENALA", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.