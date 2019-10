Alexandru Cumpănașu, președintele MFR, atac la Iohannis: A venit cu șapca goală din SUA și cu Programul Pirahna 5 blocat!

Alexandru Cumpănașu, președintele Mișcării Forța România (MFR) l-a criticat dur pe președintele Klaus Iohannis pentru performanțele sale în materie de politică externă:

"Dragii mei, Romania a încheiat un acord cadru prin Ministerul Apărării Naționale și compania GDELS-Mowag (General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH) cu o valoare totală de aprox 1 miliard de dolari ce trebuia sa furnizeze 227 transportoare blindate pentru trupe şi derivate pe platforma Piranha V şi a suportului logistic inițial. In timp ce statul român a negociat cu SUA contracte în genunchi, 1 miliard de dolari pentru Piranha 5, cu turelele de lemn, puse de 1 decembrie ca pe timpul lui Ceaușescu... Iohannis, te întreb direct: Cum ai putut să scoți blindatele, de 1 decembrie cu turele de lemn vopsite?? Eu nu am nimic cu nimeni, dar locul său nu este la Cotroceni. Dânsul este cel care împreună cu ministrul apărării au negociat 1 miliard de dolari din banii publici ai României pe care i-au dat firmei americane General Dynamics European pentru producerea de Piranha 5. Ne-au trimis americanii o carcasă goală, fără turelă, fără comandă și control fără nimic, iar industria românească de armament, deși trebuia să primească 20% din acel contract, ca să poată să se dezvolte, că nu o să stau să urlu ca președinte al Romaniei după piese în timpul unui război „Alooo, domnule președinte al SUA avem nevoie de piese, că s-a stricat un Piranha 5, pai unde sunt? În Ucraina...În Rusia...stai că vine acum un avion. NU!! Ei bine aici trebuie să dezvolți capabilități militare..că dacă tot sunt banii tăi și plătim taxe de protecție, măcar să plătim și noi la jumate. De aceea, am fost și sunt mereu și vom fi cu toții, nu pentru contractarea unor firme și atât, ci pentru crearea de parteneriate româno-americane, româno-franceze...

Nu avem know how astăzi pentru pistoale sau puști de asalt așa cum are Beretta, dar putem să facem o fabrică, împreună. Nu putem să mai construim astăzi transportoare blindate cum este Piranha 5 sau Piranha 3, dar putem să facem structura de comandă control? Putem! Avem cei mai buni IT-isti din lume. Contractul este blocat", a spus Cumpănașu în cadru congresului de constituire a Mișcării Forța România.