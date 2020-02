Alexandru Cumpănașu anunță PELERINAJ la SIIJ, după ERORILE criminale din cazul Caracal: Se pregătește trimiterea în judecată a procurorului Popescu

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, anunță că SIIJ urmează să îl trimită în judecată pe procurorul care a gestionat cazul Caracal, cel care a decis că nu e nevoie să se intre în casa lui Dincă imediat ce locația a fost identificată, deși fata reclamase că este răpită și violată.

"Dragi romani, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) a audiat miercuri pe toti politistii si procurorii care au lasat-o pe Alexandra sa fie traficata❗❗❗Din informatiile mele se pregateste trimiterea in judecata a procurorului Popescu dar si a mai multor politisti din Caracal care in acea noapte nu si-au facut datoria‼ Toate acestea se intampla ca urmare a uneia din plangerile penale depuse de mine‼Dumnezeu nu doarme‼Urmeaza operatorii STS si multi altii‼",scrie Alexandru Cumpănașu pe Facebook.