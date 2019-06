Alexandru Cumpănaşu: 'Plahotniuc riscă să fugă cu elicopterul precum Ceauşescu'

Preşedintele CNMR, Alexandru Cumpănaşu îl acuză pe Plahotniuc de întreaga criza în care a fost aruncată Republica Moldova în acest moment. Preşedintele CNMR spune că Vladimir Plahotniuc se bucură de susţinere din marile capitale care au interese la Chişinău, contrare intereselor cetăţenilor moldoveni. În acest sens, Alexandru Cumpănaşu îi avertizează pe susţinătorii lui Plahotniuc să renunţe la interesele pe care le au şi care sunt nocive pentru Chişinău şi să lase Moldova să-şi urmeze evoluţia spre democraţie.

''Plahotniuc risca sa fuga cu elicopterul precum Ceausescu in viitoarele ore iar Republica Moldova este in pragul unui razboi civil. Este chiar un scenariu dorit de forte obscure!. Moldova este un stat capturat de UN OM care a jefuit Republica Moldova - Plahotniuc. Complicii sai de la Bucuresti, Moscova si Washington trebuie sa inteleaga ca Moldova are nevoie de eliberare de sub dictatura. CNMR va face tot posibilul pt sustinerea unui stat cu adevarat puternic si independent in Moldova. CNMR o recunoaste pe Maia Sandu ca PrimMinistru iar pe Andrei Nastase drept partenerul de drum european al acesteia!'', a scris Alexandru Cumpănaşu pe pagina personală de Facebook.