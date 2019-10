Alexandru Cumpănasu: `Vom lupta în primul rând pentru siguranța familiilor noastre. Politica externă este negociată acum în genunchi`

Alexandru Cumpănașu, președintele Mișcării Forța România, a anunțat în cadrul congresului de constituire modul în care înțelege să facă politica externă și economică a României. El a pus accentul pe interesul național și pe modul defectuos în care actualele forțe politice tradiționale și președintele României tranzacționează interesul național:

"Partidul Miscarea Forta Romania va susține în primul rând siguranța familiilor noastre, dar nu numai asta. O sa va spun si ce vrem ca si viitor partid, format din oameni normali, nu din ciudați care au furat. Ce ne propunem?! Pentru ca au crezut ca suntem niște oameni care doar empatizăm și suntem emoțional alături. Asta cu siguranță! Dar și știm ce vrem! Asta e tragedia pentru ei, că de azi încolo știm ce vrem și pentru tară dincolo de siguranța copiilor noștri.

Ei bine...am creat un program. Astăzi, în politica externă a României...Romania nu contează. Astăzi România în relația cu State Unite este mai mult un sclav decât un partener și v-o spune un om care este ”protransatlantic”, cum a spus doamna Dăncilă:). Ca euro-atlantist, doamnelor si domnilor, eu cred ca România are datoria să fie într-adevăr un partener serios al Statelor Unite. Iată, partidul nostru, care va deveni principala forță politică a României în maxim un an de zile de aici încolo, mai ales după câștigarea Alegerilor Prezidențiale, va avea o relație bună cu Statele Unite, dar va renegocia câteva contracte fundamentale. In ultimii 70 de ani, România a ocupat piețe pe care nu le-am mai dezvoltat. În ceea ce privește politica externă, partidul nostru, mișcarea noastră, va renegocia cu Statele Unite cel puțin 3 contracte:

Pe înzestrarea Armatei Române, de care m-am ocupat și am negociat în numele industriei de apărare romanești. La fel și anul acesta, până am hotărât să fac pasul către candidatură. Toate fabricile de armament și sindicatele, au fost în coordonarea mea in cadrul CNMR. În momentul în care statul Român a negociat cu Statele Unite ale Americii contracte, în genunchi, un miliard de dolari pentru Piranha 5, cu turelele de lemn, puse pe 1 Decembrie ca pe timpul lui Ceaușescu. Iohannis, te întreb direct, cum ai putut să scoți blindatele...de 1 Decembrie cu tunuri de lemn...vopsite.

De aceea, am fost și sunt și vom fi cu toții, nu pentru contractarea unor firme și atât, ci pentru crearea unor parteneriate romano-americane, romano-franceze. Nu avem know-how-ul, astăzi, pentru pistoale sau puști de asalt așa cum are Beretta, dar putem să facem o fabrică împreuna. Nu putem să facem, nu putem sa mai construim astăzi transportoare blindate cum este Piranha 5 sau Piranha 3, dar putem să facem structura de comandă-control? Putem!! Avem cei mai buni IT-ști din lume!!! Până și pe asta, pana și structura de comandă și control au vrut să o facă ei. A unui tanc care merge în război care trebuie să fie controlat de la Washington. Nu! Și am spus, NU!

Aceasta negociere va trebui făcută, cu prietenie, cu drag, cu diplomație, cu tact, cu ce vreți dumneavoastră. Dar dacă eu o să mă întorc cu o șapca de la Washington, va rog frumos să mă executați în piața publică. Eu nu vreau să mă întorc de acolo nici cu bâta, nici cu șapca, eu vreau să mă întorc de acolo cu banii. Mă înțelegeți? Astăzi când stăm de vorbă, America a investit în Rusia peste o sută de miliarde de euro, a investit în China peste o mie de miliarde. Pai bine și în România, cât are??? Cât au investit în România? Păi vi se pare corect? Nu, nu, nu, dar noi suntem pe flancul sudic. Doamne ferește dacă se întâmpla ceva, România e acolo, cu Rusia, trebuie să ne luptăm cu Rusia. Păi bine, dar dacă tot ne luptăm, măcar să merite. Nu? Și atunci, dacă mi se va oferi o șapca, eu o voi lua și voi spune: ”Nu va suparăți, dar ce puneți în ea?”.

Politica externă, în raport cu Statele Unite trebuie să fie negociată și pe zona de energie. Păi cum nu ne înțelegem cu rușii dacă și ei și americanii extrag din același loc, două companii Lukoil și EXXON. E marea noastră și noi avem... și rușii și americanii care ne iau gazul. Adică ei se bat într-un loc și ne spun nouă ”Fi-ți voi carnea de tun. Nu vă dăm nici un leu, nu vă dăm răscumpărări, nu vă dăm nici un ban, nu vă dăm nimic, nici măcar vizele nu vi le ridicăm”, dar în același timp EXXOON-ul și Lukoil-ul ne scot din pământ bogăția pe care ne-a mai lăsat-o Dumnezeu, pentru ca OMV-ul ni le-a luat deja"