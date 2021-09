Alexandru Deaconu (CCA): Noi aşteptăm cel mai mult implementarea sistemului VAR

Vicepreşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, a declarat, miercuri, că oficialii CCA şi arbitrii sunt cei mai nerăbdători în privinţa implementării VAR în România deoarece acest sistem va permite corectarea greşelilor de arbitraj.

"Noi aşteptăm cel mai mult implementarea sistemului VAR. De ce? Pentru că acest sistem îi va ajuta pe arbitri în situaţiile în care apar nişte greşeli clare, evidente, şi cu acest VAR ei vor avea posibilitatea să le corecteze. Sau în cazul unor incidente care nu pot fi detectate în timpul jocului, cu acest sistem vor avea posibilitatea de a le corecta. În acest moment arbitrii se familiarizează cu sistemul, dar în acelaşi timp noi îi şi evaluăm, încercăm să vedem ce abilităţi tehnice au, cât de repede se descurcă şi cât de repede înţeleg ce se întâmplă acolo", a spus Deaconu, prezent la sediul CCA, acolo unde a început pregătirea arbitrilor.

Oficialul a menţionat că stadioanele pe care se dispută meciurile din Liga I vor fi evaluate pentru a se vedea dacă ele oferă condiţiile necesare pentru folosirea arbitrajului video."În acest proiect avem ca partener şi Liga Profesionistă de Fotbal, aşa că în perioada următoare vom începe analiza fiecărui stadion din Liga I. Se va urmări dacă fiecare stadion corespunde din punct de vedere al sistemului VAR. Şi în cazul în care nu corespunde, să vedem ce îmbunătăţiri trebuie făcute acolo. Este responsabilitatea LPF, este partea lor din proiect, aşa că ei se vor ocupa de acest aspect. Însă totul se va face sub coordonarea FIFA, pentru că trebuie să îndeplinim criteriile stabilite de forul internaţional. După ce se face această autorizare a stadioanelor, echipele vor putea să joace pe acelea care au fost autorizate VAR", a explicat Deaconu.Întrebat dacă îl îngrijorează greşelile de arbitraj din Liga I din ultima perioadă, vicepreşedintele CCA a răspuns: "Da, sunt analize, sunt discuţii. Kyros (n.r. - preşedintele CCA, grecul Kyros Vassaras) este responsabil şi probabil că vor urma măsurile necesare. Sunt discuţii interne, sunt analize săptămânale, fiecare arbitru ştie ce a făcut bine şi ce nu. Fiecare arbitru va fi delegat în funcţie de abilităţile pe care le are. Are performanţe bune, va fi delegat... nu are, atunci va veni altcineva în locul lui".Federaţia Română de Fotbal a anunţat, marţi, că a început pregătirea practică a arbitrilor pentru introducerea VAR în România, simulatoarele fiind livrate zilele trecute de furnizorul de tehnologie.Vicepreşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, a declarat, miercuri, că pregătirea arbitrilor pentru implementarea VAR va dura 10 luni din acest moment, urmând să se încheie în luna iulie a anului viitor, ceea ce înseamnă că arbitrajul video va fi introdus în Liga I începând cu ediţia 2022-2023.Anterior, termenul estimat pentru folosirea VAR în România era luna aprilie 2022, mai exact odată cu începerea play-off-ului/play-out-ului ediţiei 2021-2022 a Ligii I.Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal au ajuns în luna martie a acestui an la un acord pentru implementarea arbitrajul video (VAR) în Liga I. De atunci, termenul privind folosirea VAR în România a fost mutat din diverse motive, fiind stabilit pentru începutul anului 2022, apoi pentru startul play-off-ului/play-out-ului ediţiei 2021-2022 (aprilie 2022). La sfârşitul lunii august, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a precizat că nu poate oferi nicio garanţie că sistemul VAR va putea fi implementat începând cu play-off-ul/play-out-ul actualei ediţii a Ligii I din cauza întârzierilor privind furnizarea de tehnologie.