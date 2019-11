Alexandru Pașcanu, căpitanul României U21: 'Când am ieșit pe teren mi s-a făcut pielea de găină'

Partida Irlanda de Nord U21 - România U21 din runda a cincea din grupa 8 de calificare la EURO 2021 s-a încheiat 0-0, după ce echipa pregătită de Mirel Rădoi a rămas în 10 oameni, în minutul 79, atunci când Chindriș a primit al doilea galben și a fost eliminat, anunță MEDIAFAX.

Deși au ratat multe ocazii de a marca, tricolorii mici au fost susținuți până la ultima secundă de suporterii veniți la stadion. La finalul partidei, căpitanul României U21, Alexandru Pașcanu, a vorbit despre atmosfera de pe Stadionul "The Showgrounds", dar și despre meciul cu irlandezii.

"Un meci foarte dificil, ne așteptam la asta, știam că o să fie o luptă grea. Din păcate nu a vrut să intre mingea în poartă, am avut multe șanse de gol. Nu a fost să fie pentru niciunul dintre noi. Ne pare chiar rău, uite câți oameni au venit și nu am putut să îi facem fericiți. Sperăm ca în meciurile următoare să câștigăm. În seara asta nu a fost cel mai bun teren, dar nu putem căuta scuze. Au fost mulți oameni alături de noi și le mulțumim. Când am ieșit pe teren și când am văzut ce e aici mi s-a făcut pielea de găină", a spus Alexandru Pașcanu, la PRO X.

Următorul meci al României U21 este cu Danemarca, liderul grupei 8 din campania de calificare la Campionatul European din 2021.

"Avem următorul mei cu ei, sperăm să îl câștigăm, iar dacă îș câștigăm venim la două puncte de ei și sunt sigur că se încurcă și ei cu cineva. A fost un an foarte bun. Și după ce am făcut la EURO, dar trebuie să trecem cu bine peste egalul ăsta și să mergem la următorul meci cu gândul la victorie și să ne calificăm din nou", a mai spus Pașcanu.