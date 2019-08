Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor: Iohannis, un promotor al plonjonului spre cele mai nebănuite abisuri ale degradării nivelului politic in Romania

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că discursul președintelui Klaus Iohannis din această seară a fost unul plin de fracturi logice și acuzații fără dovezi.

”Intr-un discurs cu evidente fracturi logice, candidatul KW Iohannis ne explica cum efectele bune in economie și societate de 2 ani și jumătate sunt de la un guvern rău. Cum guvernarea catalogata drept una “ haotica, corupta si incompetenta” (fara a aduce insa dovezi, argumente), are urmatoarele efecte benefice: “Romania este o tara stabila, o democratie consolidata si cu o economie privata functionala si dinamica.” Cand ai asemenea disonante in logica, decupand din harta mecanismelor guvernamentale efectele unei guvernari de institutia care le creeaza, nu este admisibil sa mai ceri votul romanilor de la altitudinea functiei de Presedinte al Romaniei!!!

In discurcursul din aceasta seara, am regăsit toate caracteristicile pe care un presedinte NU trebuie sa le aibă: de la partizanat politic, la lozinci suprasolicitate fără susținere in realitate si la subestimarea, prin astfel de adresări publice, nu doar a romanilor in general ci chiar a propriului electorat pe care îl condamna la mesaje fără substanța și îl percepe ca pe un consumator de înșiruiri de vorbe fără noima împachetate semeț din vârful Cotrocenilor. Un promotor al plonjonului spre cele mai nebănuite abisuri ale degradării nivelului politic in Romania, presedintele tarii a pierdut o buna ocazie sa rămână tăcut și cugetător asa cum ne-a învățat.”, spune ministrul.