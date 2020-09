Alexandru Rafila, avertisment în ziua alegerilor: Riscul este mai mare în afara secției

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că aglomerația din fața secțiilor de votare este îngrijorătoare, riscul mai mare fiind afară, asta pentru că acolo oamenii nu mai poartă mască.

”Mă face să mă gândesc la ce se întâmplă înainte să mergi în cabina de vot și ce se întâmplă după ce ieși. Adică dacă aglomerația și riscurile sunt mai mari afară sau înăuntru. Cred că mai degrabă riscurile sunt afară dacă distanțarea și masca nu sunt respectate”, spune Alexandru Rafila, afirmând că nu a reușit încă să voteze, dar urmează să meargă să voteze în scurtă vreme.

”Pot să fac o paralelă cu școlile pentru că am discutat foarte mult de modul în care organizăm activitatea în școală și am discutat mai puțin ce se întâmplă cu copiii după ce ies de la școală. Și de multe ori, comportamentele la risc sunt mai mari în perioada ce urmează plecării de la școală”, a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.

”Părinții ar trebui să utilizeze masca”

Cât despre școli, Rafila este de părere că și părinții trebuie să respecte regulile.

”Părinții ar trebui să utilizeze masca, eu am mers să îmi iau băiatul de la școală, am folosit masca și chiar am fost întrebat de părinții altor colegi din ce cauză folosesc masca. Și le-am explicat: din cauză că suntem foarte, foarte aglomerați în apropierea intrării”.