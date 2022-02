Alexandru Rafila: Doar 1 din 8 pacienți internați la ATI are infecție cu tulpina Delta (Video)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat luni că tulpina Omicron reprezintă acum circa 90% din infectările din România și că trendul infectărilor este clar descrescător:

- Tulpina Omicron e dominanta la peste 90% din total secventieri. Am facut un proiect cu peste 350.000 de probe recoltate de la pacienti aflati in sectii ATI la nivel national, probele au fost secventiate la Institutul Matei Bals si rezultatul preliminar arata ca 87,5% au fost tulpini Omicron si 12,5% au fost tulpini Delta. Doar 1 din 8 pacienti de la ATI are infectie cu tulpina Delta.

- Rata de reproducere a scazut rapid, e clar ca trecerea la o rata subunitara arata un trend rapid descendent al acestei infectii si speram ca saptamana viitoare sa confirme acest trend. Probabil vom scadea sub 20.000 de cazuri in aceasta saptamana in fiecare zi.

- Scade numarul de pacienti internati pe sectii, la ATI este constant dar nu se mai remarca o crestere.