Alexandru Rafila: O să ajungem sigur la 10.000 de cazuri. Dacă ajungem în două luni, nu o să fie o problemă pentru sistemul de sănătate

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat joi seară, la Antena 3, despre evoluția cazurilor de coronavirus în România, că „o să ajungem sigur la 10.000”.

Redăm pasajul din emisiune:

Alexandru Rafila: (...) Apropo de ce se discuta si in Romania, scenarii, cate cazuri vor fi, unii spun ca 10.000 inseamna varful. Nu 10.000 de cazuri reprezinta varful, reprezinta numarul de cazuri noi inregistrate in fiecare zi pentru ca daca noi o sa avem 10.000 de cazuri in doua luni nu o sa fie o problema pentru sistemul de sanatate pentru ca oamenii progresiv vor beneficia de servicii medicale. Problema este in cat timp ajungem la 10.000 de cazuri si sa monitorizam zilnic numarul de cazuri noi, asta o sa fie indicativul care ar trebui sa ne alerteze pe noi foarte mult. Deocamdata suntem in perioada asta pre sau inainte de transmiterea comunitara si probabil ca in zilele urmatoare o sa incepem si noi sa vedem o crestere rapida a numarului de cazuri. Trebuie sa fim pregatiti pentru asta in primul rand psihologic pentru ca trebuie sa transmitem populatiei un mesaj ca este o situatie care este posibil sa se intample (...) O sa ajungem sigur la 10.000.

Mihai Gadea: Credeti ca o sa ajungem doar la 10.000?

Alexandru Rafila: A, nu, nici vorba.

Mihai Gadea: La cat putem ajunge?

Alexandru Rafila: Nu pot sa va...e greu de spus. Important este cand o sa observam ca demareaza cresterea rapida sa luam masurile de distantare sociala in momentul potrivit.

Mihai Gadea: Credeti ca este posibil sa ajungem la 100.000 de cazuri?

Alexandru Rafila: Nu este exclus

Grupul de Comunicare Strategică anunță că până joi, în României au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3.822 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 33.709 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Vezi si: Vești bune din Italia: 1.000 de bolnavi de COVID-19 au reacționat bine la un tratament folosit în artrită .