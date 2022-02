Alexandru Rafila reclamă lipsa celor 7 ani de acasă în cazul lui Cristian Ghinea (video)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a declarat miercuri că prin limbajul afișat, USR-iștii care îl critică par să nu aibă cei 7 ani de acasă.

„Este o eroare (a lui Vlad Voiculescu), spitalele regionale nu sunt finantate din PNRR. Am vazut si eu reactiile, am fost surprins de Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea, Ioana Mihăilă. Nu vreau sa intru in polemici. Limbajul dlui Ghinea a lasat de dorit, nu stiu de ce m-am gandit la cei 7 ani de acasa, dar poate am facut eu un exercitiu prea mare de gandire”, a afirmat ministrul.