Alexandru Rafila, replică la acuzațiile explozive lansate de Florin Cîțu

Fostul premier Florin Cîțu i-a acuzat pe Alexandru Rafila și Marcel Ciolacu că au cumpărat 40 de milioane de doze, deși nu mai era nevoie. Rafila îi dă replica și susține că existau memorandumuri semnate de Guvern pe vremea lui Cîțu și a existat obligația de cumpărare. Totuși, Rafila arată că o parte dintre dozele inutile au fost vândute.

"Eu nu intru în polemică cu domnul Cîțu. El este cunoscut pentru performanțele oratorice și sinceritatea care apare când are un discursul public. În momentul de față este în desfășurare o cercetare penală. Sunt patru persoane urmărite penal, printre care și Cîțu.

Prin memorandum, în anul 2021, Guvernul României a solicitat alocarea unei cantități de 39 de milioane doze pentru doi ani. Din această cantitate am vândut 7 milioane.Eu cred că am acționat responsabil prin vânzarea acestei cantități.

Am vrut să donăm din vaccinuri dar pentru că interesul a scăzut nu am mai reușit să facem acest lucru doar în momentul în care am emis un document administrativ care se referea la această cantitate, dar ca să putem să vindem Germaniei și Ungariei, a trebuit să facem un document de natură administrativă, în baza angajamentului României, care a devenit obligatoriu.”, a spus Rafila, la Antena 3 CNN.

Cum a cumpărat România doze fără a avea nevoie

”A fost un termen de 5 zile în care Guvernul putea să opteze, da sau nu, pentru această cantitate de 39 de milioane de doze, cred, dacă nu mă înșel, în luna mai a anului 2021.

În baza acelui memorandum, România a devenit practic obligată de a cumpăra pentru următorii ani această cantitate foarte mare și eu cred că am acționat responsabil încercând să vindem cât mai multe dintre vaccinuri, pentru că dacă nu le vindeam această sumă despre care se discută în procesul cu compania Pfizer n-ar fi fost de 550 de milioane de euro, ci ar fi fost de 700 milioane de euro, pentru că ar fi fost mai multe decât cele pe care nu am reușit să le vindem

Eu înțeleg că acuzația domnului Cîțu este următoarea: Rafila și Ciolacu au emis un document de natură administrativă pentru ca România să fie chemată în judecată pentru o sumă mai mică, nu mai mare.

Există un lucru care mă contrariază: există o cercetare penală în curs și eu știu că în acest caz mergi și dai declarații, ne ieși public și dai vina pe alții pentru propria ta acțiune. Nu ministru Sănătății este chemat în judecată, ci România este chemată în judecată de compania Pfizer", a declarat Alexandru Rafila.