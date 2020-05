Alfa Bank cere Primăriei Buzău să plătească o datorie de 1,51 milioane de euro pentru un credit al firmei care a produs agentul termic în oraş

Alfa Bank cere Primăriei Buzău să plătească două bilete la ordin, în valoare 1,51 milioane de euro, garantate de municipalitate pentru un credit contractat de Ecogen, societatea care asigura până anul trecut agentul termic pentru buzoienii racordaţi la sistemul centralizat. Primarul Constantin Toma a anunţat că a acţionat în instanţă banca, acuzându-l pe fostul primar că a semnat înţelegerea, fără a ava acceptul Consiliului Local, anunță news.ro.

”Miercuri am primit o notificare de plată de la Alpha Bank prin care ne somează să plătim o datorie a Ecogen Energy, respectiv 2 bilete la ordin avalizate de Primăria Buzău în valoare de 1,151 milioane de euro, lucru care ne va afecta foarte mult. Marea majoritate a contractelor încheiate de Primăria Buzău până în anul 2016 au fost încheiate în defavoarea Primăriei şi doar în favoare persoanelor fizice şi juridice. Şi acest contract a îndeplinit această condiţie pentru că în această situaţie şi Primăria Buzău şi locuitorii racordaţi la sistemul de încălzire centralizat au fost nevoiţi să plătească sume care au creat venituri şi profit unor companii private”, a declarat miercuri primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Toma anunţă că a acţionat în instanţă banca pentru că ar fi semnat un contract cu fostul primar, Constantin Boşcodeală, deşi acesta nu avea o hotărâre de Consiliu Local care să-l împuternicească să parafeze astfel o înţelegere. Biletele la ordin reprezentau o garanţie că Ecogen îşi va plăti ratele la creditul contractat de la această bancă pentru înfiinţarea la Buzău a unei centrale de producere a agentului termic în cogenerare.

”Am hotărât să dăm în judecată Alpha Bank pentru a nu plăti peste 1 milion de euro. Avem termen la Tribunalul Buzău pe 11 iunie. Acţiunea este făcută încă de anul trecut, însă a fost şi situaţia asta şi până acum nu am primit termen. În expunerea de motive către instanţă am arătat că Primăria Buzău nu a avut o legătură juridică cu Alpha Bank. Practic, domnul fost primar Boşcodelă a semnat, în nume propriu, în numele Consiliului Local iar Alpha Bank a semnat la rândul său acest document cu primarul de atunci deşi acest document era competenţa Consiliului Local de atunci. Din documentele ataşate dovedim acest lucru că fostul primar şi-a depăşit competenţa. Nu există hotărâri ale CLM Buzău care să-l fi împuternicit pe acesta să ia o asemenea decizie. Practic, Ecogen trebuia să plătească creditul, a refuzat plata pentru că este în insolvenţă sau faliment acum după care Alpha Bank aplică ceea ce semnase cu domnul Boşcodeală. Este un abuz şi sper ca instanţele din România să judece mai repede pentru că noi nu putem refuza aceste bilete la ordin şi este vorba despre peste 1 milion de euro. Am cheltuit deja 1,2 milioane de euro cu aceste măsuri împotriva coronavirusului, iar până în iulie nu putem face nici rectificare bugetară”, a precizat Constantin Toma.

Urmare a situaţiei generate de cererea băncii, Primăria Buzău trebuie să plătească în termen de 5 zile suma de 1.51 milioane de euro. Pentru că Primăria Buzău nu dispune de aceşti bani, se va ajunge la blocarea conturilor şi orice bani încasaţi vor merge pentru stingerea datoriei către bancă.

”Conturile noastre în cinci zile vor fi blocate, iar orice bani care ne vor intra în cont vor fi blocaţi. Riscăm să nu putem plăti salarii, să nu mai putem ridica gunoaiele de pe stradă, să oprim investiţiile şi multe altele. Practic, până în luna iulie vom suferi cu toţii”, a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Firma Ecogen furniza agentul termic către Regia Autonomă Municipală, societate din subordinea Primăriei care asigură încălzirea la nivel centralizat în municipiul Buzău. În 2018, Ecogen a cerut Primăriei majorarea prţului gigacaloriei, iar primarul a refuzat.

Ulterior, firma a sistat furnizarea agentului termic către Regia Autonomă Municipală, invocând datorii ale acesteia, deşi societatea Primăriei susţinea că are facturi plătite în avans.

Municipalitatea a improvizat un sistem propriu de producere a căldurii, renunţând cu totul la serviciile Ecogen. Fără banii de la Primăria Buzău, Ecogen a intrat în insolvenţă şi i-a făcut primarului Toma plângere la DNA pentru abuz în serviciu, procurorii clasând cauza.